OAKVILLE, Ontario, 29 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche de la veille du Nouvel An, MADD Canada implore les Canadiens et Canadiennes à commencer la nouvelle année du bon pied en s’assurant d’avoir un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison.



« Bien que les célébrations soient nécessairement plus petites cette année, la conduite sobre est aussi importante que jamais, a déclaré Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Si vous avez l’intention de trinquer, d’allumer un joint ou de consommer de la drogue pour marquer la fin de 2020 et fêter le Nouvel An, faites preuve d’un bon jugement et prévoyez un moyen sobre de rentrer à la maison avant de sortir. »

Chaque année, des centaines de Canadiens sont tués et des dizaines de milliers sont blessés dans des collisions mettant en cause l’alcool, le cannabis ou d’autres drogues au volant. Chacune de ces tragédies était entièrement évitable.

« S’il vous plaît, ne conduisez pas avec les capacités affaiblies et ne comptez pas sur un conducteur aux capacités affaiblies pour vous ramener à la maison. Qui plus est, si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies, appelez le 911, implore Mme Hancock. C’est un simple appel qui pourrait sauver une vie. »



Nous vous invitons toute personne à la recherche d’un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic à faire l’essai d’Uber — l’application officielle de transport désigné de MADD Canada. Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

« Au nom de toute la grande famille de MADD Canada, permettez-moi de souhaiter une bonne et heureuse année à tous les Canadiens et Canadiennes », a ajouté Mme Hancock.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.



Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Marie Claude Morin, MADD Canada, bureau régional du Québec, 1-877-392 6233 ou