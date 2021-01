January 04, 2021 03:00 ET

January 04, 2021 03:00 ET





AS-i PRFoods kontserni kuuluva Osaühingu Vettel ärinimi muutub. Alates 01.01.2021 jätkab Osaühing Vettel oma tegevust ärinime Heimon Kala OÜ all. Kõik muud äriühingu andmed jäävad samaks ja ärinime muutumine ei too kaasa muid õiguslikke tagajärgi. Ärinime muutmine on seotud kontserni turundustegevuse ühtlustamisega.