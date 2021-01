Dato: 04. januar 2021

Årets meddelelse nr.: 2



Varslet erstatningskrav

Den 30. august 2019 indgik Blue Vision A/S en betinget aftale med en række sælgere for så vidt angår Blue Visions A/S’ køb via apportindskud af Heartcare ApS og dets døtreselskaber Contra A/S og Aktiv Integration ApS.

Den 30. september 2019 vedtog generalforsamlingen transaktionen. Sælgerne af Heartcare ApS modtog 4.000.000 aktier svarende til en værdi på DKK 16,0 mil. for apportindskuddet af Heartcare ApS.

I årsrapporten for 2019, offentliggjort den 31. marts 2020, nedskrives værdien af Heartcare-investeringen til DKK 0,0.

Ved selskabsmeddelelse nr. 13 af den 31. december 2020 har Blue Vision A/S informeret om, at der forventes hensættelser til afvikling på mere en DKK 10,0 mil. for så vidt angår Heartcare-aktiviteterne.

Den nye ledelse i Blue Vision A/S har i sagens natur fokus på dybdegående at undersøge det passerede og har derfor - under behørig hensyntagen til givne frister - varslet et erstatningskrav mod de tidligere ejere af Heartcare ApS.

Det understreges i særdeleshed, at der ikke er tale om et egentlig erstatningskrav, da et sådan vil bero på de konklusioner, der kan udledes af de forestående undersøgelser, men blot et varsel.

Tilgodehavende

Blue Vision A/S har et tilgodehavende svarende til DKK 71,3 mil. COVID-19 situation påvirker desværre også dette forhold. Bestyrelsen har modtaget en udsættelsesanmodning, og har baseret på den eksisterende aftale, besluttet at acceptere, at tilgodehavende betales den 31. marts 2021. Bestyrelsen finder at værdien af tilgodehavendet er intakt.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S





På bestyrelsens vegne

Bestyrelsesformand

Peter Ole Jensen