Cargoteciin kuuluva Kalmar toimittaa lisää seuraavan sukupolven konttilukkeja yhdysvaltalaiselle Maher Terminals LLC:lle, joka aikoo käyttää niitä New Jerseyssä sijaitsevassa satamaterminaalissaan. 42 koneen jatkotilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2020 viimeiselle neljännekselle, ja toimituksen on määrä tapahtua vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä.

Maher Terminals on yksi maailman suurimmista yksityisomisteisista usean käyttäjän satamaoperaattoreista. Yhtiön konttiterminaali New Yorkin ja New Jerseyn satamassa on Pohjois-Amerikan suurin.

Uudet koneet ovat osa Maherin kattavaa laitteiston uudistamisohjelmaa. Tilaus nostaa Maher Terminalsin tällä hetkellä operaatiossa olevien Kalmar-konttilukkien kokonaismäärän lähes 250:een. Toimituksen myötä Maher Terminalsille on vuodesta 1980 lähtien toimitettu jo yli 400 Kalmar-konttilukkia, mikä on historiallinen ja merkittävä virstanpylväs molemmille yhtiöille.

Maher Terminalsille toimitettavissa seuraavan sukupolven koneissa on 50 tonnin kaksoisnostokapasiteetti ja paljon erilaisia asiakaskohtaisia lisäominaisuuksia, jotka Kalmar ja Maher ovat kehittäneet yhdessä pitkän yhteistyönsä kuluessa. Konttilukit voivat pinota neljä konttia päällekkäin, ja niissä on Kalmarin ainutlaatuiset ja erittäin vankat mobiilitaajuusmuuttajat, jotka ovat maailmanlaajuisesti osoittaneet parantavansa asiakkaiden toiminnan luotettavuutta ja vähentäneet käyttökatkoja.

Lou Allora, Vice-President and General Manager of Engineering Services, Maher Terminals LLC: ”Kalmar on meille erittäin tärkeä strateginen kumppani. Olemme jo neljän vuosikymmenen ajan yhdessä kehittäneet ja ylläpitäneet vahvaa avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen perustuvaa kumppanuuttamme. Arvostamme Kalmarin ennakoivaa huolto- ja takuupalvelua, minkä myötä voimme jatkossakin palvella asiakkaitamme mahdollisimman korkeatasoisesti.”

Troy Thompson, myyntijohtaja, Kalmar Americas: ”Olemme iloisia voidessamme jatkaa pitkäaikaista kumppanuuttamme Maher Terminalsin kanssa. Arvostamme myös sitä, että heidän toimintansa nojaa edelleen meidän konttilukkeihimme. Toistuvat konttilukkitilaukset osoittavat, että Maher Terminals luottaa sekä tuotteidemme että jälkimarkkinatukemme laatuun ja luotettavuuteen.”

