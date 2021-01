Rockwool International A/S

January 06, 2021 06:20 ET

January 06, 2021 06:20 ET

Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL International A/S

Meddelelse nr. 1 – 2021

til Nasdaq Copenhagen

6. januar 2021

ROCKWOOL International A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 2/2020 har ROCKWOOL International A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 6. februar 2020 og til og med den 5. februar 2021. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt EUR 64 mio. som led i aktietilbagekøbsprogrammet.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 30. december 2020 – 5. januar 2021 er foretaget følgende køb:

Dato Antal A-aktier Gennemsnitlig købspris



A-aktier (DKK) Samlet beløb



A-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 18.512 26.405.350 30. december 2020 31. december 2020 1. januar 2021 4. januar 2021 5. januar 2021 Akkumuleret under programmet (A-aktier) 18.512 26.405.350





Dato Antal B-aktier Gennemsnitlig købspris



B-aktier (DKK) Samlet beløb



B-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 269.115 428.284.197 30. december 2020 400 2.304,95 921.980 31. december 2020 0 1. januar 2021 0 4. januar 2021 400 2.320,04 928.016 5. januar 2021 700 2.265,30 1.585.710 Akkumuleret under programmet (B-aktier) 270.615 431.719.903

Derudover har Selskabet i henhold til selskabsmeddelelse nr. 48/2020 tilbagekøbt 57.557 A-aktier for i alt EUR 16 millioner fra ROCKWOOL Fonden.

ROCKWOOL International A/S ejer herefter 76.069 A-aktier og 328.943 B-aktier svarende til 1,84 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 30. december 2020 – 5. januar 2021 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:

Thomas Harder

Director, Group Treasury & Investor Relations

ROCKWOOL International A/S

+45 46 55 86 77

Vedhæftede filer