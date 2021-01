Paris et New York,

Le 7 janvier 2021

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, leader mondial du luxe, annonce ce jour avoir finalisé le processus d’acquisition du joaillier américain Tiffany & Co. (NYSE: TIF). L’intégration de cette marque américaine iconique, qui rejoint ainsi les 75 Maisons d’exception du Groupe, viendra transformer en profondeur la branche Montres et Joaillerie de LVMH.

Bernard Arnault, Président-directeur général de LVMH a commenté : « Je me réjouis d’accueillir Tiffany et ses talentueuses équipes au sein de notre Groupe. Tiffany est une Maison emblématique, une icône de l’Amérique ; c’est une marque qui est synonyme d’amour et dont la célèbre boîte bleue est reconnue dans le monde entier. Je suis convaincu que nous saurons la faire rayonner, avec la détermination et la passion que nous avons su déployer au cours des années pour chacune de nos plus prestigieuses Maisons. Nous avons confiance dans la capacité de Tiffany à accélérer sa croissance, à innover et à demeurer la marque de joaillerie la plus désirable. Je tiens également à remercier Alessandro Bogliolo et son équipe pour leur dévouement à Tiffany et leur travail ces trois dernières années, notamment lors de la période difficile que le monde traverse actuellement. »

Organisation de Tiffany

En complément de la finalisation de cette opération, LVMH a annoncé plusieurs nominations à la direction de Tiffany :

Anthony Ledru, précédemment Directeur général adjoint en charge des activités commerciales mondiales de Louis Vuitton et anciennement Senior Vice President pour l’Amérique du Nord chez Tiffany, est nommé Président-directeur général de Tiffany, à compter de ce jour.

Alexandre Arnault, précédemment Président-directeur général de RIMOWA, devient Directeur exécutif, produits et communication de Tiffany, à compter de ce jour.

Michael Burke, Président-directeur général de Louis Vuitton, sera Président non exécutif du Conseil d'administration de Tiffany.

Transition

Alessandro Bogliolo, l’actuel Président-directeur général de Tiffany, a accepté de rester chez Tiffany afin de faciliter la période de transition, et ce jusqu’au 22 janvier 2021, après quoi il quittera l’entreprise.

Reed Krakoff, Directeur artistique, et Daniella Vitale, Directrice générale adjointe produits et marketing, quitteront Tiffany après une courte période de transition.

Anthony Ledru, Président-directeur général de Tiffany : « Je suis heureux de revenir chez Tiffany, la marque de luxe américaine la plus emblématique, que j'admire depuis si longtemps. Les valeurs d'inclusivité et d'optimisme sur lesquelles Tiffany a été fondée résonnent aujourd’hui plus que jamais. Je reviens également dans une Maison à la pointe des normes environnementales et d'approvisionnements dans son secteur. J’ai une profonde confiance en la capacité et l’engagement de LVMH à faire briller la marque Tiffany, à accompagner sa stratégie de croissance et à partager les plus hauts standards et niveaux d’exigence en matière de retail. Le potentiel devant nous est considérable et j'ai hâte d'écrire ce prochain chapitre prometteur avec les 14 000 collaborateurs de Tiffany à travers le monde. »

Alessandro Bogliolo, ancien Président-directeur général de Tiffany : « Je suis honoré d’avoir dirigé l’entreprise Tiffany et contribué, avec une équipe aussi talentueuse, à développer la désirabilité de cette marque si emblématique. Grâce au travail acharné et à l'engagement de tous ses collaborateurs, Tiffany est idéalement positionnée pour poursuivre sa croissance. Je voudrais tout spécialement remercier Reed et Daniella qui ont porté la vision créative, digitale et marketing de la Maison. Nous pouvons tous être fiers de ce que nous avons accompli ensemble au cours de ces trois dernières années et je suis convaincu que Tiffany rayonnera sous la conduite de LVMH. Je vais m’engager à assurer une transition efficace avec Anthony et son équipe et lui souhaite, ainsi qu'à tous les membres de la famille Tiffany, de poursuivre durablement sur la voie du succès. »

Biographies :

Anthony Ledru a plus de 20 années d’expérience dans le secteur du luxe. Depuis 2017, il était Directeur général adjoint en charge des activités commerciales mondiales de Louis Vuitton, après avoir rejoint la Maison trois ans auparavant en tant que Président-directeur général de Louis Vuitton Americas. De 2013 à 2014, Anthony Ledru a occupé les fonctions de Senior Vice President pour l'Amérique du Nord chez Tiffany et a dirigé les ventes mondiales pour Harry Winston International. Il a commencé sa carrière dans le secteur du luxe chez Cartier entre 1999 et 2011, d'abord en Amérique latine puis aux États-Unis où il était Vice-président en charge du retail pour les activités nord-américaines de la société. Anthony Ledru est titulaire d'un master de SKEMA Business School.



a plus de 20 années d’expérience dans le secteur du luxe. Depuis 2017, il était Directeur général adjoint en charge des activités commerciales mondiales de Louis Vuitton, après avoir rejoint la Maison trois ans auparavant en tant que Président-directeur général de Louis Vuitton Americas. De 2013 à 2014, Anthony Ledru a occupé les fonctions de Senior Vice President pour l'Amérique du Nord chez Tiffany et a dirigé les ventes mondiales pour Harry Winston International. Il a commencé sa carrière dans le secteur du luxe chez Cartier entre 1999 et 2011, d'abord en Amérique latine puis aux États-Unis où il était Vice-président en charge du retail pour les activités nord-américaines de la société. Anthony Ledru est titulaire d'un master de SKEMA Business School. Alexandre Arnault dirige RIMOWA depuis janvier 2017 après avoir initié puis piloté son acquisition par LVMH. Sa carrière professionnelle a débuté aux Etats-Unis dans le conseil stratégique, chez McKinsey & Company, puis en private equity chez KKR à New York. Il rejoint ensuite LVMH et Groupe Arnault pour se consacrer à l'innovation numérique. À ce titre, Alexandre Arnault a participé à la définition et à la mise en œuvre d'une stratégie pour relever les défis du développement du e-commerce dans le secteur des produits de haute qualité. Durant ces quatre dernières années, il a repositionné avec succès RIMOWA et transformé en profondeur son image de marque. Alexandre Arnault est diplômé de l'École Télécom ParisTech et titulaire d'un master de l'École Polytechnique.

LVMH





LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d’Esclans et Château du Galoupet. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou et Fenty. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna et Maison Francis Kurkdjian. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bvlgari, TAG Heuer, Chaumet, Dior Montres, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

TIFFANY & CO.

En 1837, Charles Lewis Tiffany fonde son entreprise à New York où sa boutique est rapidement reconnue comme le palais des bijoux pour ses pierres précieuses exceptionnelles. Depuis lors, TIFFANY & CO. est devenu synonyme d'élégance, de design novateur, d'artisanat d'art et d'excellence créative. Au cours du XXe siècle, sa renommée s'est développée dans le monde entier grâce à l'expansion de son réseau de magasins et à sa pertinence culturelle sans cesse renouvelée, comme en témoignent l’œuvre de Truman Capote, Breakfast at Tiffany's, et le film Diamants sur canapé avec Audrey Hepburn.

Aujourd'hui, avec plus de 14 000 salariés, TIFFANY & CO. et ses filiales conçoivent, fabriquent et commercialisent des pièces de haute joaillerie, des montres et des accessoires de luxe - dont plus de 5 000 artisans de talent qui œuvrent à la création joaillière et l’expertise artisanale dans les ateliers de l'entreprise, réalisant son engagement de qualité supérieure. La société opère plus de 300 boutiques TIFFANY & CO. dans le monde entier dans le cadre de son approche omnicanale. Pour en savoir plus sur TIFFANY & CO. ainsi que sur son engagement en faveur du développement durable, visitez le site tiffany.com

LVMH CONTACTS

Analysts and investors

Chris Hollis

LVMH

+ 33 1 44 13 21 22







Media



Jean-Charles Tréhan



LVMH



+ 33 1 44 13 26 20









Nik Deogun / Blake Sonnenshein



Brunswick Group



+ 1 212 333 3810









Aurélia de Lapeyrouse



Brunswick Group



+ 33 1 53 96 83 83









Hugh Morrison



Montfort Communications



+ 44 7921 881 800









Olivier Labesse

DGM Conseil

+ 33 1 40 70 11 89

Pièce jointe