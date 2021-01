Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, annonce son calendrier financier 2021.



Chiffre d’affaires de l’exercice 2020

Mardi 26 janvier 2021 après Bourse

Résultats annuels 2020



Mardi 20 avril 2021 après Bourse

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2021



Mardi 4 mai 2021 après Bourse

Assemblée générale des actionnaires



Jeudi 17 juin 2021 de 11h00 à 12h30

Chiffre d’affaires du premier semestre 2021

Mardi 20 juillet 2021 après Bourse

Résultats du premier semestre 2021



Mardi 21 septembre 2021 après Bourse

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021



Mardi 19 octobre 2021 après Bourse

Chiffre d’affaires de l’exercice 2021



Mardi 25 janvier 2022 après Bourse









Relations investisseurs

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

Relations médias

Alexandre André +33 7 62 71 63 89 aandre@sidetrade.com

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) accélère le revenu et le cash-flow des entreprises. Aimie, son Intelligence Artificielle sait reconnaître et anticiper les comportements des clients pour prescrire, en temps réel, les meilleures stratégies aux équipes commerciales et financières. Les entreprises renforcent ainsi trois piliers du parcours client : le développement commercial, la fidélisation et la vitesse d’encaissement.

Sidetrade rayonne mondialement grâce au talent de près de 250 collaborateurs basés à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, et Amsterdam. Utilisée dans 80 pays, la technologie de Sidetrade permet à plus de 2700 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’être plus compétitives.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.







