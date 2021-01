RYE, Nueva York, Jan. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GAMCO Investors, Inc. (NYSE:GBL) anunció hoy que GAMCO International SICAV (Luxemburgo), administrada por Gabelli Funds, lanzó un nuevo subfondo, GAMCO Convertible Securities.



El objetivo de GAMCO Convertible Securities es buscar proporcionar ingresos corrientes, así como apreciación del capital a largo plazo a través de una estrategia de retorno total mediante la inversión en una cartera diversificada de valores convertibles globales.

El Fondo aprovecha la historia de la empresa de inversión en carteras de valores convertibles dedicadas desde 1979. Varias clases de acciones estarán disponibles al lanzamiento y están diseñadas específicamente para inversores institucionales globales, así como para inversores minoristas no estadounidenses exclusivos. Al inicio, el Fondo se lanzará con una clase de fundador institucional a una tarifa reducida.

Michael Gabelli, director administrativo y director de desarrollo de negocios globales de Gabelli, señaló: “El fondo GAMCO Convertible Securities ofrece a los inversores acceso a una de las estrategias principales de Gabelli dentro de una estructura de conformidad con UCITS (organismos de inversión colectiva en valores transferibles), lo que ofrece liquidez diaria a través de clases de acción de acumulación y una clase de distribución. Estamos muy contentos de traer un fondo activamente administrado al mercado europeo y global que se dedicará a los valores convertibles globales mientras se incluyen como factores las pautas de ESG”.

También en un comentario sobre el lanzamiento, Thomas Dinsmore, gerente de co-portafolio, dijo: “Estamos muy contentos de aplicar nuestros más de 60 años de experiencia combinada en gestión de carteras convertibles a esta nueva oferta ofreciendo a los inversores en todo el mundo acceso a nuestro enfoque activo para conversos. Los mercados convertibles continúan ofreciendo un fuerte flujo de nuevas emisiones, así como oportunidades de inversión atractivas”.

Los inversores deben analizar de manera cuidadosa los objetivos de inversión, riesgos, cargos y gastos del Fondo antes de invertir. El folleto contiene información sobre estos y otros asuntos y se debe leer cuidadosamente antes de invertir. Para obtener un folleto, llame al, +1-914-921-5135 o visite www.gabelli.com/sicav .

NO SE HA PRESENTADO NINGUNA DECLARACIÓN DE REGISTRO ANTE LA COMISIÓN DE BOLSA Y VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS (SEC), NI ANTE NINGUNA AUTORIDAD ESTATAL DE VALORES CON RESPECTO A ESTA OFERTA. LAS ACCIONES DEL FONDO NO HAN SIDO Y NO SERÁN REGISTRADAS BAJO LA LEY DE VALORES Y BOLSA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 1933 (LA “LEY”). LAS ACCIONES SOLO SE PUEDEN OFRECER Y VENDER EN TRANSACCIONES OFFSHORE (COMO SE DEFINE EN EL REGLAMENTO S BAJO LA LEY) A PERSONAS NO ESTADOUNIDENSES (COMO SE DEFINE EN EL REGLAMENTO S BAJO LA LEY).

NOTA ESPECIAL CON RESPECTO A INFORMACIÓN PROSPECTIVA:

Nuestra divulgación y análisis en este comunicado de prensa contienen algunas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas indican nuestras expectativas o previsiones actuales de eventos futuros. Tales declaraciones están sujetas a contingencias e incertidumbres, algunas o todas las cuales pueden ser materiales. Dirigimos su atención a las declaraciones cautelares con respecto a la información prospectiva establecida en los documentos en el sitio web de Gabelli. No asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, si posteriormente nos damos cuenta de que es poco probable que logremos nuestras expectativas, o si recibimos cualquier información adicional relacionada con los asuntos materia de nuestras declaraciones prospectivas.