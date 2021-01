TORONTO, 11 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cours de la dernière année, nos maisons se sont transformées en bureaux, en salles de classe et pour quelques chanceux, en lieux de refuge. Cette année plus que jamais, Habitat pour l’humanité Canada aimerait savoir ce qu’un chez-soi signifie pour vous. Le concours de rédaction annuel Le sens d’un chez-soi qui encourage les élèves de 4e, 5e et 6e années à partager ce qu’un chez-soi signifie pour eux avec un poème ou un court texte est de retour et il est possible d’y participer à l’adresse sensd u nchezsoi.ca . Le concours se tient du 4 janvier au 19 février 2021 et trois grands gagnants, un par niveau scolaire, recevront une subvention de 30 000 $ à remettre au chantier Habitat local de leur choix.



Fondé par SagenMC1 en 2007, le concours Le sens d’un chez-soi a permis d’amasser plus de 1,7 million de dollars pour contribuer à bâtir des logements décents et abordables dans des collectivités de l’ensemble du Canada. L’année dernière, plus de 10 000 élèves de 4e, 5e et 6e année de tout le Canada ont partagé ce qu’un chez-soi signifie pour eux. En 2021, Habitat pour l’humanité Canada souhaite atteindre un nouveau nombre record de participations. Trois grands gagnants, un par niveau scolaire, recevront une subvention de 30 000 $ à remettre au chantier Habitat local de leur choix. Neuf finalistes — trois par niveau — recevront aussi une subvention de 10 000 $ pour un chantier local d’Habitat. Un don de 10 $ par participation d’élève sera versé à l’affilié local d’Habitat pour l’humanité afin de veiller à ce que chaque participation d’élève bénéficie à sa collectivité.

« Le concours Le sens d’un chez-soi offre aux jeunes une occasion de découvrir l’importance d’un logement abordable en leur demandant de réfléchir à ce qu’un chez-soi signifie pour eux, explique Julia Deans, présidente-directrice générale d’Habitat pour l’humanité Canada. Le fait de leur inculquer rapidement l’importance d’avoir accès à un logement sécuritaire et décent les préparera à devenir de futurs défenseurs de cette cause des plus cruciale. »

Le modèle d’accession à la propriété abordable d’Habitat pour l’humanité Canada aide des familles ayant besoin d’un logement à acquérir leur propre maison. Les propriétaires de maisons Habitat font jusqu’à 500 heures de bénévolat et paient une hypothèque abordable modulée à leurs revenus, ce qui leur permet de bâtir une assise solide et d’acquérir la stabilité financière nécessaire à planifier pour l’avenir de leurs enfants.

« En 2020, Sagen a eu l’honneur de célébrer 20 ans d’affiliation avec Habitat pour l’humanité Canada, et le concours de rédaction Le sens d’un chez-soi est une initiative qui nous tient particulièrement à cœur, explique Stuart Levings, président et chef de la direction de Sagen. Nous avons vu le programme prendre de l’ampleur année après année pour atteindre plus de 68 000 participations d’élèves au Canada, et comme commanditaire fondateur du concours, nous avons amassé plus de 1,7 million de dollars pour créer des logements abordables dans des collectivités de l’ensemble du Canada. »

Les enseignants ou les parents qui souhaiteraient que leurs élèves ou enfants de 4e, 5e ou 6e année y participent peuvent accéder à un module éducatif en ligne qui comporte des conseils de rédaction et des renseignements sur les questions de logement abordable au Canada au sensdunchezsoi.ca . Les gagnants de l’édition 2021 du concours Le sens d’un chez-soi seront annoncés en juin 2021.

Le concours Le sens d’un chez-soi ne serait pas possible sans le généreux soutien de son commanditaire fondateur Sagen et des commanditaires des prix, Revera Living Inc. et Swiffer. Grâce à leurs investissements, des élèves de tout le Canada ont une occasion de redonner à leurs collectivités d’une façon engageante et significative.

Au sujet de SagenMC (anciennement Genworth Canada)

Comme commanditaire depuis 2000, Sagen a donné plus de 5 millions de dollars pour soutenir Habitat Canada et l’entreprise a aidé des milliers de familles canadiennes à réaliser leur rêve d’accéder à une propriété abordable. Bien que le soutien financier de Sagen fournisse un financement crucial pour son programme d’accession à la propriété, son appui à Habitat Canada va bien au-delà de l’aspect financier. Tout au long de la commandite de l’entreprise, des employés de tous les niveaux organisationnels de Sagen — dont le président et chef de la direction Stuart Levings et son équipe de direction — ont offert leur expérience en leadership, leur connaissance du secteur et leur temps pour aider au lancement de beaucoup des programmes phares d’Habitat, notamment les subventions de construction résidentielle Sagen, le programme de bénévolat Global Village au Canada et le concours Le sens d’un chez-soi. Ces programmes, combinés au soutien et à l’engagement de Sagen à leur égard, ont considérablement accru la capacité de l’organisme à amasser des fonds, à recruter des bénévoles et au fond, à soutenir plus de familles et à bâtir des collectivités plus solides. Apprenez-en plus au www.sagen.ca/fr .

Au sujet d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui œuvre pour un monde où chacun a un chez-soi abordable et décent. Habitat Canada rassemble des collectivités pour aider des familles à acquérir force, stabilité et indépendance grâce à l’accès à une propriété abordable. Avec l’aide des bénévoles, des propriétaires de maison Habitat et des 53 affiliés locaux d’Habitat qui travaillent dans chaque province et territoire, nous fournissons une assise solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada est membre d’Habitat pour l’humanité international, un organisme fondé en 1976 devenu un chef de file mondial des organismes à but non lucratif œuvrant dans plus de 70 pays. Pour plus de renseignements, visitez le www.habitat.ca/fr .

