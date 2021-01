RYE, New York, 11 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GAMCO Investors, Inc. (NYSE : GBL) a annoncé aujourd'hui que GAMCO International SICAV (Luxembourg), gérée par Gabelli Funds, a lancé un nouveau compartiment de fonds, GAMCO Convertible Securities.



L'objectif de GAMCO Convertible Securities est de fournir un revenu courant ainsi qu'une appréciation du capital à long terme par le biais d'une stratégie de rendement total en investissant dans un portefeuille diversifié composé de titres convertibles mondiaux.

Le fonds tire parti de l'expérience de la société en matière d'investissement dans des portefeuilles de titres convertibles dédiés depuis 1979. Plusieurs catégories d'actions seront disponibles au moment du lancement et sont adaptées pour les investisseurs institutionnels mondiaux ainsi que pour une sélection d'investisseurs de détail non américains. Dès le début, le fonds sera lancé dans le cadre d'une catégorie de fondateur institutionnel à des frais réduits.

Michael Gabelli, directeur général et directeur du développement commercial mondial pour Gabelli, a déclaré : « Le fonds GAMCO Convertible Securities offre aux investisseurs un accès à l'une des stratégies fondamentales de Gabelli au sein d'une structure conforme aux OPCVM, fournissant des liquidités quotidiennes en accumulant les catégories d'actions et une classe de distribution. Nous sommes ravis d'apporter un fonds géré activement sur le marché européen et mondial qui sera dédié aux titres convertibles mondiaux tout en prenant en compte les directives ESG. »

Commentant également le lancement, Thomas Dinsmore, co-gestionnaire du portefeuille, a déclaré : « Nous sommes ravis d'appliquer notre expérience combinée de plus de 60 ans en gestion de portefeuille convertible à cette nouvelle offre permettant aux investisseurs du monde entier d'accéder à notre approche active des titres convertibles. Les marchés des titres convertibles continuent de fournir un important flux de nouvelles émissions ainsi que des opportunités d'investissement intéressantes. »

Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d'investissement, les risques, les frais et les dépenses du fonds avant d'investir. Le prospectus contient des informations sur ces questions et d'autres et doit être lu attentivement avant d'investir. Pour obtenir un prospectus, appelez le +1-914-921-5135 ou rendez-vous sur www.gabelli.com/sicav .

AUCUNE DÉCLARATION D'ENREGISTREMENT N'A ÉTÉ DÉPOSÉE AUPRÈS DE LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION DES ÉTATS-UNIS (LA « SEC ») OU DE TOUTE AUTORITÉ DE L'ÉTAT CHARGÉE DES VALEURS MOBILIÈRES EN CE QUI CONCERNE CETTE OFFRE. LES TITRES DU FONDS N'ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS INSCRITS EN VERTU DE LA SECURITIES AND EXCHANGE ACT DES ÉTATS-UNIS DE 1933 (LA « LOI »). LES TITRES NE PEUVENT ÊTRE OFFERTS ET VENDUS DANS LE CADRE DE TRANSACTIONS OFFSHORE (TELLES QUE DÉFINIES DANS LA RÉGLEMENTATION S EN VERTU DE LA LOI) QU'À DES PERSONNES NON AMÉRICAINES (TELLES QUE DÉFINIES DANS LA RÉGLEMENTATION S EN VERTU DE LA LOI).

NOTE SPÉCIALE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Notre divulgation et notre analyse dans le présent communiqué de presse contiennent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs mentionnent nos attentes ou prévisions actuelles concernant des événements futurs. De tels énoncés sont assujettis à des imprévus et à des incertitudes, dont certains ou tous peuvent être importants. Nous attirons votre attention sur les mises en garde concernant les énoncés prospectifs contenues dans les documents publiés sur le site Web de Gabelli. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs si nous apprenons par la suite que nous sommes peu susceptibles d'atteindre nos attentes ou si nous recevons des informations supplémentaires relatives à l'objet de nos énoncés prospectifs.