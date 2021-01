RYE, New York, Jan. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GAMCO Investors, Inc. (NYSE:GBL) heeft vandaag aangekondigd dat GAMCO International SICAV (Luxemburg), beheerd door Gabelli Funds, een nieuw subfonds heeft geïntroduceerd, GAMCO Convertible Securities.



Het doel van GAMCO Convertible Securities is om zowel dividend als kapitaalgroei op de lange termijn te bieden door middel van een totaalrendementsstrategie door te investeren in een gediversifieerde portefeuille van mondiale converteerbare effecten.

Het Fonds benut de ervaring van het bedrijf dat sinds 1979 investeert in portefeuilles van converteerbare effecten.Bij de introductie zullen meerdere aandelencategorieën beschikbaar zijn die zijn afgestemd op mondiale institutionele beleggers en op geselecteerde particuliere beleggers buiten de VS.Bij het begin zal het Fonds tegen een gereduceerd tarief van start gaan met een institutionele oprichterscategorie.

Michael Gabelli, Managing Director en Director of Global Business Development voor Gabelli merkte op: "Het GAMCO Convertible Securities-fonds biedt beleggers toegang tot een van de kernstrategieën van Gabelli binnen een ICBE-compliante structuur, en biedt dagelijkse liquiditeit via aangroeiende aandelencategorieën en een uitkerende categorie.We zijn verheugd om een actief beheerd fonds naar de Europese en mondiale markt te brengen dat gewijd zal zijn aan mondiale converteerbare effecten, terwijl we rekening zullen houden met de ESG-richtlijnen."

Thomas Dinsmore, Co-Portfolio Manager, zei ook over de introductie: "We zijn verheugd om onze gecombineerde ervaring van meer dan 60 jaar met het beheer van converteerbare portefeuilles in te zetten voor dit nieuwe aanbod, zodat beleggers over de hele wereld toegang hebben tot onze actieve benadering van converteerbare producten.De converteerbare markten blijven een sterke stroom bieden van nieuwe emissies en aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden."

Beleggers moeten zorgvuldig de beleggingsdoelstellingen, risico's, kosten en uitgaven van het Fonds in overweging nemen voordat ze gaan beleggen.Het prospectus bevat informatie over deze en andere zaken en moet zorgvuldig worden gelezen alvorens te beleggen.Het prospectus is verkrijgbaar via +1-914-921-5135 of www.gabelli.com/sicav .

MET BETREKKING TOT DIT AANBOD IS GEEN REGISTRATIEVERKLARING INGEDIEND BIJ DE UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (DE SEC) OF ENIGE ANDERE OVERHEIDSINSTANTIE VOOR EFFECTEN.DE AANDELEN VAN HET FONDS ZIJN NIET GEREGISTREERD EN ZULLEN NIET WORDEN GEREGISTREERD ONDER DE AMERIKAANSE SECURITIES AND EXCHANGE ACT VAN 1933 (DE "ACT").DE AANDELEN MOGEN ALLEEN WORDEN AANGEBODEN EN VERKOCHT IN OFFSHORE TRANSACTIES (ZOALS GEDEFINIEERD IN VOORSCHRIFT S VAN DE ACT) AAN NIET-AMERIKAANSE PERSONEN (ZOALS GEDEFINIEERD IN VOORSCHRIFT S VAN DE ACT).

SPECIALE OPMERKING OVER TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE

Onze openbaarmaking en analyse in dit persbericht bevatten enkele toekomstgerichte verklaringen.Toekomstgerichte verklaringen geven onze huidige verwachtingen of voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen weer.Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan onvoorziene omstandigheden en onzekerheden, waarvan sommige of alle van belang kunnen zijn.We wijzen u op de waarschuwingen met betrekking tot toekomstgerichte informatie die zijn uiteengezet in documenten op de website van Gabelli.We zeggen niet toe dat we toekomstgerichte verklaringen publiekelijk zullen bijwerken als we vervolgens leren dat we onze verwachtingen waarschijnlijk niet zullen halen of als we aanvullende informatie ontvangen met betrekking tot de onderwerpen van onze toekomstgerichte verklaringen.

Contactpersoon: Michael M. Gabelli Managing Director +1 (914) 921-5135 +44 (0)20 3206 2100 www.gabelli.com/sicav