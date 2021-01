January 11, 2021 10:00 ET

Arcoma förstärker ledningsgruppen med Jesper Lindroos

Arcomas nuvarande inköpschef Jesper Lindroos blir ny medlem i Arcomas ledningsgrupp från och med idag, 11 Januari 2021. Jesper kommer bidra med ytterligare ökat fokus på inköp, logistik och kostnadssänkningar vilket är viktiga byggstenar i Arcomas strategi de kommande åren.

”Jag är mycket glad och nöjd över att välkomna Jesper Lindroos som medlem i Arcomas ledningsgrupp. Han blir en stor tillgång i gruppen samt i arbetet att leda förbättring kring inköp och logistikfrågor.”, säger Sanna Rydberg, VD, Arcoma.

Ledningsgruppen kommer efter dessa förändringar att bestå av VD Sanna Rydberg, Business Controller Mattias Rundgren, Kvalitetschef Katja Kristensson, Marknadschef Frida Robbe, Produktchef Linda Ungsten, Utvecklingschef Johan Henningsson, inköpschef Jesper Lindroos och Produktionschef Nicklas Johansson.

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

