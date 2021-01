January 12, 2021 02:00 ET

Kalmarin Tampereen teknologia- ja osaamiskeskuksessa on alan suurin satama-automaatiojärjestelmien testikenttä ja maailmanluokan tilat ja laboratoriot prototyyppien valmistusta, simulointia, testausta, seurantaa ja optimointia varten.

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 12.1.2021, KLO 9

Cargoteciin kuuluva Kalmar ja Nokia ilmoittivat tänään yhteistyön laajentamisesta uusien ratkaisujen tarjoamiseksi satama- ja intermodaalioperaattoreille. Nokia ja Kalmar yhdistävät viestintä- ja lastinkäsittelyteknologia-asiantuntemustaan tutkiakseen ja kehittääkseen markkinoille uusia yhteisiä integroituja ratkaisuja.

Jochen Apel, Vice President Transportation, Logistics and Manufacturing, Nokia Cloud and Network Services, sanoi: “Tämä hanke perustuu jo olemassa olevaan yhteistyöhömme Kalmarin kanssa. Yhdistämme Nokian langatonta privaattiverkkoa hyödyntäviä ​​digitalisaatiotuotteita Kalmarin lastinkäsittelyteknologiaosaamiseen. Yhteinen lähestymistapamme lupaa satama- ja intermodaalioperaattoreille lisää tehokkuutta ja tuottavuutta.”

Antti Kaunonen, johtaja, Kalmar Automation Solutions: “Satamaoperaattorit ympäri maailmaa haluavat parantaa tuottavuuttaan automatisoimalla toimintojaan. Turvallinen ja luotettava suuren kaistanleveyden ja matalan viiveen yhteys on olennainen osa yhtälöä. Yhdistämällä uraauurtavat Kalmar-ratkaisut viimeisimpiin Nokian digi-innovaatioihin voimme tuoda markkinoille uuden sukupolven tuotteita, jotka mullistavat satamien terminaalioperaatiot."

Ensimmäisessä yhteistyöhankkeessaan Nokia ja Kalmar liittävät Nokian langattomat 4G- ja 5G-privaattiverkot konttilukkien, automaattisten konttinosturien ja mobiilipukkinosturien tuotekehitykseen. Tämä mahdollistaa terminaalioperaattorien lastinkäsittelytehokkuuden nostamisen ja toimintojen turvallisuuden parantamisen. Muu lähiaikojen teknologiayhteistyö keskittyy 5G-tutkimusohjelmaan Suomessa sekä tarkan paikantamisen tutkimiseen, mikä mahdollistaa automaattisten lastinkäsittelylaitteiden ajon tarkasti.

Yhteisissä tuotekehitysponnisteluissa keskeisenä elementtinä on Nokia Digital Automation Cloud (DAC) -pilviratkaisu. Nokia DAC on teollinen digitalisaatioalusta, joka tarjoaa luotettavan, turvallisen ja tehokkaan langattoman privaattiverkon liitynnöillä muihin teollisuusjärjestelmiin sekä huippulaskentaominaisuuksilla pilvipohjaisessa valvontajärjestelmässä.

Vuonna 2019 Kalmar ja Ukkoverkot (nykyisin Edzcom), johtava paikallinen LTE-verkon tarjoaja, kertoivat yhteistyöstään Nokian kanssa langattoman digitalisaatioinfrastruktuurin rakentamisesta satama- ja terminaalioperaatioiden tutkimukseen ja kehitykseen.

Nokialla on yli 220 suurta yritysasiakasta langattomissa privaattiverkoissa, joista yli 30 on 5G-verkkoja. GlobalData -analyytikkoyritys on nimennyt Nokian markkinajohtajaksi langattomissa privaattiverkoissa.

Antti Kaunonen, johtaja, Kalmar Automation Solutions, antti.kaunonen@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.com



Tietoa Nokiasta

Luomme teknologiaa ja kriittisiä verkkoja tuomaan yhteen maailman innovaatiot ja osaamisen eri toimialoilla, kaupungeissa, tuotantoketjuissa ja yhteisöissä. Olemme sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon ja teknologiajohtajuuteen palkitun Nokia Bell Labsin johdolla. Mahdollistamme viimeisintä teknologiaa ja osaamista hyödyntäviä verkkoratkaisuja niin mobiili-, infrastruktuuri- kuin pilvipalveluissa. Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa. Lisätietoja: www.nokia.fi ja Twitter @nokia

