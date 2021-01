QUÉBEC, 14 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex » ou « la Société ») (TSXV : RBX/FRA : RB4) prépare le futur avec l’addition de deux collaborateurs qui viendront compléter les compétences de l’équipe de direction. M. Serge Telle est nommé au poste de conseiller spécial de l’équipe de direction et du conseil d’administration et M. Aurélien Bonneviot est nommé au poste de responsable des relations investisseurs et du développement des affaires.



M. Serge Telle est un ambassadeur français. Il a une longue carrière dans les relations internationales. Il a rejoint le Ministère des affaires étrangères en 1982 où il a été nommé à l’ambassade de Dar-es-Salam en Tanzanie. Il a développé une connaissance approfondie du système des Nations-Unies après avoir passé 5 ans à la Mission française à New York de 1983 à 1988. Il a par la suite passé cinq ans à Genève comme responsable de la coordination humanitaire des Nations-Unies de 1993 à 1997.

M. Serge Telle a travaillé avec de nombreux responsables politiques français notamment en tant que conseiller diplomatique du ministre des Affaires humanitaires auprès de Bernard Kouchner puis comme conseiller auprès du Premier ministre français, Lionel Jospin.

En 2005, M. Serge Telle fut le premier ambassadeur français à Monaco et a été par la suite nommé ministre d’État de la Principauté (Premier ministre) de janvier 2016 à septembre 2020.

M. Aurélien Bonneviot a plus de dix années d’expérience des marchés de capitaux et était récemment responsable des investissements chez Greenstone Resources, un fonds d’investissement privé, spécialisé dans les mines. M. Bonneviot a commencé sa carrière comme analyste financier chez Société Générale puis chez Oddo-BHF avant de rejoindre l’équipe de gestion de SMA Gestion comme analyste financier sur les matières premières et prendre la cogérance du fonds investi en matières premières. En 2014, M. Aurélien Bonneviot a rejoint la société de négoce Louis Dreyfus Metals (maintenant appelée IXM) comme développeur d’affaires jusqu’à son acquisition par China Molybdenum en 2018.

M. Benjamin Cohen, chef de la direction : « Nous sommes très heureux d’accueillir Serge et Aurélien dans notre équipe de direction. Ils apportent tous deux des compétences très complémentaires pour nous permettre de développer la Société.

L’année 2021 va être très importante pour la croissance du groupe Robex. Nous allons continuer d’opérer notre mine de Nampala avec excellence. Nous avons un programme d’exploration ambitieux sur nos autres propriétés. Et enfin, grâce à ces deux nominations nous avons désormais la capacité de réaliser des opérations de croissance externe. »

M. George Cohen, président du conseil d’administration : « Je connais Serge Telle depuis des dizaines d’années. Il sera en mesure de nous apporter une aide précieuse pour décrypter les liens internationaux et politiques en Afrique. Avec l’aide d’Aurélien Bonneviot, ces nominations vont nous permettre de construire un groupe solide avec plusieurs mines et un modèle d’entreprise aligné sur la création de valeur pour nos actionnaires. »

À propos de ROBEX :

Ressources Robex Inc. est une société minière canadienne listé sur le TSX-V détenant une mine en opération, qui a produit sur les 9 mois de 2020 39 267 onces d’or, et des propriétés d’exploration au Mali. Le groupe a un modèle d’entreprise solide qui a fait ses preuves avec la mine de Nampala. Grâce à cette expérience, Robex a désormais l’ambition de croître en Afrique de l’ouest avec l’acquisition et/ou le développement de nouvelles mines.

