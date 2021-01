Trondheim, 18. januar 2021: NORBIT er i fremskredne og eksklusive forhandlinger om oppkjøp av et ikke-navngitt europeisk selskap. Oppkjøpet vil skape en bredere plattform for vekst innen forretnings-segmentet ITS. Partene har signert en intensjonsavtale (term sheet).

“Dette oppkjøpet passer godt inn i vår selektive oppkjøpsstrategi. Det gjør oss i stand til å ta en bredere posisjon i markedet for sporing og monitorering av kjøretøy og utstyr. Dette blir en kickstart for å bygge en bredere plattform for videre vekst innenfor ITS-segmentet vårt. Målselskapet har solid erfaring innen dette feltet, en abonnementsbasert forretningsmodell med recurring inntekter og en stor kundebase i sitt hjemmemarked. Vi ser attraktive synergier hvor NORBIT kan bidra både til internasjonalisering og utvidelse av teknologibasen til målselskapet for å løfte veksten i Europa,” sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

Målselskapet har, med solid intern kompetanse, utviklet en teknologi inkludert både hardware og software for sporing av kjøretøy og utstyr og har flere tusen kunder, med en høy andel abonnementsbaserte inntekter.

Det er avtalt en foreløpig transaksjonspris som verdsetter målselskapet til en selskapsverdi på 14,5 millioner euro, basert på en forventet 2020 EBITDA1 på rundt 2 millioner euro som tilsvarer en EBITDA-margin2 på i overkant av 35 prosent.

Transaksjonsprisen og gjennomføring av transaksjonen er betinget av due diligence og reviderte tall for regnskapsåret 2020 som ble avsluttet 31. desember. Partene arbeider etter en avtalt tidslinje med gjennomføring (closing) innen utgangen av første kvartal 2021, betinget av at nødvendig regulatorisk godkjenning oppnås.

Hvis transaksjonen gjennomføres planlegges oppkjøpet å bli finansiert delvis av en selgerkreditt, ved å bruke NORBITs tilgjengelige kredittlinjer og gjennom en rettet emisjon på 2,5 millioner euro til selgerne av målselskapet (vederlagsaksjer).

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi i utvalgte markedsnisjer. Selskapet har strukturert virksomheten i tre forretningsområder: Oceans betjener globale maritime markeder. Intelligent Traffic Systems (ITS) tilbyr løsninger for trådløs kommunikasjon, identifisering og sporing av kjøretøy. Product Innovation & Realization (PIR) tilbyr R&D tjenester og kontraktsproduksjon til utvalgte nøkkelkunder.

NORBIT har hovedkontor i Trondheim, produksjon i Selbu og Røros, og 14 kontorer rundt i verden.

1) EBITDA er en forkortelse for earnings before interest, tax, depreciation and amortization. EBITDA tilsvarer driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer

2) EBITDA-margin er definert som EBITDA delt på samlede inntekter

Både EBITDA og samlede inntekter er i henhold til de lokale regnskapsstandardene for målselskapet.