January 18, 2021 02:30 ET

January 18, 2021 02:30 ET





Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar att Hans van 't Hoff har utsetts till Chief Operations Officer för ZetaDisplay. Han ersätter Manu Mesimäki som har beslutat sig för att lämna koncernen i slutet av januari 2021. "Efter att ha satt upp en koncernövergripande struktur för Operations under det gångna året är det nu dags att ta nästa steg genom att fokusera på skalbarhet, inre effektivitet och lönsamhet", säger VD Per Mandorf. Hans van't Hoff kommer att rapportera till Per Mandorf och vara en del av koncernledningen för ZetaDisplay.

Hans van't Hoff, 58, är holländsk medborgare och arbetar för ZetaDisplay sedan förvärvet av Gauddi BV i slutet av 2019. Han har en lång och framgångsrik bakgrund inom service och operations management. Hans van’t Hoff är baserad i Nederländerna.

Malmö 18 januari 2021













Vid frågor, vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef & VD

Phone +46 704-25 82 34

Email per.mandorf@zetadisplay.com

Jacob Stjernfält, CFO

Telefon +46 76-8754177

E-mail jacob.stjernfalt @zetadisplay.com

Daniel Oelker, CCO

Phone +46 708-45 80 54

E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay agerar i hjärtat av digitala transformationer i fysiska miljöer. Vi bidrar till att påverka människors beteende vid beslutspunkter i detaljhandeln, offentliga utrymmen och arbetsmiljöer. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. Vi är en europeisk ledare och vi driver den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget uppvisar en försäljning på cirka MSEK 400 och har 160 anställda på nio kontor i sex europeiska länder och USA. Totalt hanterar företaget 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm [ZETA]. Mer information på www.ir.zetadisplay.com.

