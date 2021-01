À l’attention des rédacteurs en chef : Message du commandant Murray Strom ici https://vimeo.com/500151123



MONTRÉAL, 18 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a annoncé aujourd’hui qu’à la suite de la consigne de navigabilité émise pour les 737 MAX de Boeing et de la levée le 20 janvier 2021 de l’avis aux aviateurs (NOTAM) par Transports Canada (TC), de même que l’annulation de l’immobilisation de ces avions par les organismes de réglementation à l’échelle mondiale ainsi que des évaluations indépendantes de ces appareils et des procédures d’exploitation effectuées par ses propres experts spécialisés en sécurité et en opérations aériennes, elle reprendra l’exploitation commerciale du 737 MAX de Boeing le 1er février 2021.

« Nous sommes entièrement convaincus que le processus réglementaire de près de deux ans entrepris par Transports Canada et d’autres organismes de réglementation dans le monde entier garantit la plus grande sécurité de la flotte de 737 MAX de Boeing, du nez à la queue et d’une aile à l’autre, a déclaré le commandant Murray Strom, vice-président – Opérations aériennes d’Air Canada. Dans le cadre de l’approche à plusieurs niveaux d’Air Canada visant à renforcer et à améliorer la sécurité, nos experts internes ont également travaillé avec des spécialistes indépendants pour effectuer des évaluations des appareils et de nos procédures d’exploitation.

« En plus de mettre en œuvre toutes les mises à jour et modifications requises sur l’appareil, Air Canada a équipé sa flotte de dispositifs supplémentaires de renforcement de la sécurité qui vont au-delà de la réglementation en vigueur. Ces mesures sont soutenues par nos opérations aériennes à la pointe de l’industrie, les programmes d’entraînement et de formation approfondis et complets que suivent régulièrement nos pilotes et nos techniciens d’entretien d’aéronef, et notre analyse des données de vol réputée dans l’industrie. Les clients peuvent donc être assurés que chaque membre d’équipage exploitant notre flotte et les nombreuses équipes d’employés travaillant en coulisses ont un engagement inébranlable à l’égard de la sécurité. Nous espérons vous accueillir de nouveau à bord bientôt, a conclu le commandant Strom. »

Le 737 MAX sera graduellement réintégré au réseau nord-américain d’Air Canada, à mesure que la Société poursuivra l’optimisation de sa flotte d’appareils monocouloirs. Tous les vols sont assurés conformément aux protocoles de biosécurité d’Air Canada, fondés sur le programme Air Canada SoinPropre+.

Liaisons assurées par le 737 MAX de Boeing :

À partir du 1er février, le 737 MAX d’Air Canada assurera certains vols entre :

Toronto et : Halifax, Montréal, Ottawa, Edmonton, Winnipeg



Air Canada continuera de déployer la flotte sur les lignes qui conviennent le mieux à sa portée et à sa capacité.

Comment les clients peuvent déterminer l’appareil prévu pour leur vol :

Lorsqu’ils recherchent et réservent des vols, les clients peuvent déterminer l’appareil prévu pour le vol en cliquant sur le lien Détails du vol qui les intéresse.

Dans le cas des vols déjà réservés, les clients peuvent déterminer l’appareil pour leur vol en récupérant leur réservation depuis l’onglet Mes réservations à aircanada.com ou en cliquant sur le bouton Voyages de l’application mobile Air Canada, puis en cliquant sur le lien Détails de la section des renseignements sur le vol.

De plus amples renseignements pour les clients, y compris la politique de modification d’Air Canada, sont disponibles à l’adresse suivante : aircanada.com/nouvelles737max

À propos des 737 MAX de Boeing exploités par Air Canada :

Air Canada dispose de 24 appareils 737 MAX 8 de Boeing d’une capacité d’accueil de 165 passagers, soit 12 places en Classe affaires (2x2) et 153 places en classe économique (3x3), et chaque place offre des heures de divertissement gratuit et individuel à bord.

Lien : https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/fly/onboard/fleet.html?aircraft=B737

Depuis la reprise de l’exploitation commerciale du 737 MAX de Boeing au début de décembre 2020, des transporteurs aériens ont assuré plus de 1 025 vols en toute sécurité avec cet appareil dans le monde entier.



À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2020, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d’envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

