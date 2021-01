January 19, 2021 03:00 ET

(UPM Raflatac, Helsinki, 19.1.2021 klo 10.00 EET) – UPM Raflatac vahvistaa asemaansa kasvavilla taustapaperittomien etikettiratkaisujen (Linerless) markkinoilla ja kasvattaa tuotantokapasiteettiaan rakentamalla uuden tuotantolinjaston Nowa Wieśin tehtaalle Puolaan.



Direct thermal (DT) linerless on kustannustehokas vaihtoehto perinteisille tarramateriaaleille. Suorituskykyisten ja kestävän kehityksen mukaisten taustapaperittomien etikettiratkaisujen suosio on viime vuosina kasvanut vauhdilla perinteisten etikettimateriaalien rinnalla. Kiihtyvä kysyntä loppukäyttöalueilla, kuten vähittäiskaupassa, logistiikassa ja pikaruokaravintoloissa, on siivittänyt DT Linerless-markkinan viime vuosina jopa 15 prosentin vuotuiseen kasvuun.

”Tämä investointi vastaa markkinoiden kysyntään ja on seuraava askel innovatiivisessa tuote- ja teknologiakehitystyössämme. Taustapaperittomat etikettiratkaisut ovat sekä vastuullisia että tehokkaita, sillä niihin kuluu jopa 40 prosenttia vähemmän materiaalia kuin perinteisiin taustapaperillisiin vaihtoehtoihin. Tämä auttaa loppukäyttäjiä keventämään hiilijalanjälkeään sekä täyttämään vastuullisuustavoitteensa,” sanoo Antti Jääskeläinen, UPM Raflatac -liiketoiminta-alueen johtaja.

Sisäisen teknologiakehitystyönsä, johtavan tuoteportfolionsa sekä maailmanlaajuisen jakeluverkostonsa ansiosta UPM Raflatac on valmis kasvattamaan taustapaperittomien etikettiratkaisujen tuotantoaan ja hyödyntämään mahdollisuuksiaan täysimääräisesti yhdessä tarramateriaalien jatkojalostajien, laitevalmistajien ja loppukäyttäjien kanssa.

13 miljoonan euron investoinnin myötä Puolan Nowa Wieśin tehtaalle rakennetaan uusi linerless päällystyslinja ja laitoksen leikkaus- ja pakkauskapasiteettia lisätään. Tämä kasvattaa yhtiön vuotuista taustapaperittomien etikettiratkaisujen tuotantokapasiteettia 100 miljoonalla neliömetrillä. Uuden tuotantolinjan odotetaan olevan toiminnassa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tuotanto UPM Raflatacin tarralaminaattitehtaalla Wrocławissa alkoi vuonna 2008 ja laajeni Nowa Wieśin tehtaan avauduttua vuonna 2012. Länsi-Puolassa sijaitsevat tehtaat työllistävät yli 700 henkilöä ja muodostavat merkittävän tuotantokeskuksen UPM Raflatacin tarralaminaatille.

UPM Raflatac

UPM Raflatac on innovatiivisten, fiksujen ja kestävän kehityksen mukaisten tarramateriaalien ja palveluiden edelläkävijä. Tarjoamme korkealaatuisia tarramateriaaleja brändäys- ja mainosetiketöintiin, informaatioetiketöintiin sekä funktionaaliseen etiketöintiin. Meillä on maailmanlaajuinen tehdas-, jakeluterminaali- ja myyntiyhtiöverkosto. Työllistämme noin 3 000 työntekijää ja liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1,6 miljardia euroa. UPM Raflatac on osa UPM-konsernia.

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa.