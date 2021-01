Acteurs et actrices du changement, de tous âges et horizons.

OTTAWA, 20 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne de la faune (FCF) recherche présentement des candidatures pour plusieurs prix nationaux d’excellence en conservation.



« La pandémie a fait en sorte que les Canadiens se sont rapprochés de la nature, ont passé plus de temps à l’extérieur et ont développé un plus grand respect pour notre faune et ses habitats, explique le directeur général Rick Bates. Il est plus important que jamais de reconnaître le leadership et le dévouement de gens qui se passionnent pour la nature et la conservation. »

Les candidats peuvent être de de tous âges et horizons et venir de n’importe quelle province ou territoire.

Les catégories sont :

Conservation en action

Conservation dans le cadre de la pêche

Législateurs canadiens

Amateur de plein air canadien de l'année

Jeunes en action

Mentors de la conservation

Conservation dans le cadre de l'éducation



La date limite pour les mises en candidature est le 31 janvier 2021. Les gagnants seront dévoilés avant la Fête du Canada.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au https://cwf-fcf.org/fr/explorer/prix/

À propos de la Fédération canadienne de la faune

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national à but non lucratif qui se consacre à promouvoir la prise de conscience et l’appréciation de notre monde naturel. Par la diffusion de connaissances sur l’incidence des activités humaines sur l’environnement, la subvention de recherches, la création et l’offre de programmes didactiques, la promotion de l’exploitation durable des ressources naturelles, la recommandation de changements de politiques et la coopération avec des partenaires aux vues similaires, la FCF vise à créer un avenir où les Canadiens vivront en harmonie avec la nature. Pour plus d'information, consultez le site Federationcanadiennedelafaune.ca.

Personne-ressource :

Pamela Logan, Directrice des communications de la FCF, pamelal@cwf-fcf.org, 613-599-9594 x 250

