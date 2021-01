Investor News



DFDS har i dag indgået aftale om at lease en ny lagerbygning på 34.560 kvadratmeter i Borås, der er et attraktivt logistikknudepunkt for Skandinavien tæt på Gøteborg.

Den nye lagerbygning udvider DFDS’ kontraktlogistikforretning, som i dag er koncentreret i Gøteborg. Den ekstra kapacitet gør det muligt at skabe vækst for eksisterende industrikunder samt tiltrække nye kunder.

Lagerbygningen udvikles og opføres af udviklingsselskabet, CH Square, som DFDS leaser lagerbygningen af på en 10-årig aftale med mulighed for at forlænge aftalen efter leasingperioden. Byggeriet forventes at gå i gang i begyndelsen af februar 2021, og lagerbygningen forventes at åbne ved årets udgang.

Der er ikke væsentlige investeringer knyttet til den nye lagerbygning. Den investerede kapital forventes at blive omkring DKK 80 mio. efter kapitalisering af leasingkontrakten i henhold til IFRS 16.





