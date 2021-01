OAKVILLE, Ontario, 25 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada et la Société d’assurance publique du Manitoba offrent désormais le Programme scolaire en ligne afin de donner la chance aux élèves du Manitoba de participer à ce nouveau programme interactif virtuel sur les dangers de la conduite avec capacités affaiblies.



Le Programme scolaire sensibilise les jeunes de la 7e à la 12e année aux dangers et aux conséquences de la conduite avec capacités affaiblies et leur donne les moyens de prendre des décisions sécuritaires et responsables. Bien que ce programme soit habituellement présenté en personne dans les écoles devant les étudiants et le personnel enseignant, il a dû être adapté cette année en raison des restrictions imposées pendant la pandémie. Nous sommes maintenant en mesure de répondre aux besoins des écoles en leur offrant des présentations virtuelles comprenant en outre un volet de participation interactive. (Le programme peut toujours être présenté sur place dans les régions où cela est permis.)



« Même si le mode de diffusion est nouveau cette année, les objectifs et les messages du programme demeurent tout aussi importants, a souligné Dawn Regan, chef des opérations de MADD Canada. Grâce à notre partenariat avec la Société d’assurance publique du Manitoba et l’appui soutenu de cette société, nous pouvons continuer de sensibiliser les élèves des écoles intermédiaires et secondaires de toute la province aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies et de les éduquer sur les moyens de la prévenir. »



Commanditaire provinciale de notre Programme scolaire depuis 2001, la Société d’assurance publique du Manitoba finance directement 128 présentations virtuelles du programme, contribuant ainsi à la sensibilisation de milliers d’étudiants du Manitoba à l’importance de la conduite sobre et sécuritaire. Les présentations en ligne commencent aujourd’hui et se poursuivront jusqu’à la fin mars. Les présentations sont organisées et animées par un représentant de MADD Canada ; elles sont également accompagnées d’un guide pédagogique conçu pour aider les enseignants à poursuivre l’apprentissage tout au long de l’année scolaire.

« Nous sommes fiers de faire équipe avec MADD Canada pour assurer la diffusion de ce programme éducatif en format virtuel. En plus d’être conforme aux protocoles sanitaires actuellement en vigueur dans les écoles, ce format nous permet de brosser pour les élèves un portrait incisif et réaliste des conséquences catastrophiques de la conduite avec capacités affaiblies, a souligné Satvir Jatana, vice-présidente de l’engagement des employés et des collectivités, Société d’assurance publique du Manitoba. Ces présentations inculquent aux élèves la notion qu’ils ont les habiletés nécessaires pour prendre de bonnes décisions et, ultimement, prévenir les collisions attribuables à la conduite avec capacités affaiblies. »

Précipice, l’édition 2020/2021 du programme, raconte l’histoire de Florence, une jeune fille de 17 ans, qui revient vivre avec son père tandis que sa mère voyage pour son travail. Lors d’une célébration organisée pour fêter son retour, elle retrouve ses deux meilleurs amis, Kat et Adam, et rencontre Steve, l’ami de Kat. Le groupe d’amis rattrape le temps perdu tout en consommant de l’alcool et du cannabis. Les choses dégénèrent rapidement lorsque Kat dévoile un secret. Florence et Adam partent sans perdre de temps. Sachant qu’elle ne devrait pas conduire, Florence appelle son père pour lui demander de venir la chercher. Le lendemain matin, Florence et son père décident d’aller à la pêche. En route vers le lac, Florence reçoit un texto de Kat qui lui dit que Steve conduit avec les capacités affaiblies. Florence et son père acceptent d’aller chercher Kat à une ferme du coin et Florence appelle la police pour dénoncer Steve. Tout à coup, une collision survient et change toutes leurs vies à jamais.

En nouveauté cette année, le programme comprend une courte séquence dramatique interactive qui plonge les élèves dans une situation de conduite avec les capacités affaiblies et leur offre différentes mises en situation pour les aider à trouver la meilleure façon de procéder. Les présentations qui seront offertes aux jeunes manitobains comprennent également des statistiques à la fois saisissantes et déconcertantes sur les taux de conduite avec capacités affaiblies de leur province.

Les jeunes Canadiens et Canadiennes sont tout particulièrement surreprésentés dans les décès de la route liés à l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux, et ce, peu importe qu’ils prennent place au volant ou dans le siège du passager. La présence d’alcool, de drogues ou d’une combinaison des deux est notée dans plus de la moitié des décès de la route parmi les jeunes de 16 à 25 ans. C’est grâce à l’appui de fidèles partenaires comme la Société d’assurance publique du Manitoba que MADD Canada est en mesure de produire et présenter un nouveau Programme scolaire chaque année pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies et aux moyens de se protéger.



Les sondages confirment que les activités éducatives de MADD Canada trouvent écho chez les jeunes. Voici un survol des résultats d’un sondage sur « Le pacte », l’édition 2017-2018 du Programme scolaire : 66 % des élèves étaient d’accord pour dire que le programme était un moyen efficace de véhiculer le message de la conduite sobre ; 74 % ont indiqué que le programme les a incités à vouloir prendre de bonnes décisions pour prévenir la conduite avec capacités affaiblies ; 73 % ont indiqué qu’ils avaient déjà parlé de la conduite avec capacités affaiblies avec leurs amis et leur famille ou qu’ils avaient l’intention de le faire et 97 % se sont dits en faveur du retour d’un programme semblable l’année suivante.

Pour voir un extrait du nouveau programme, consultez la section Programmes scolaires du site Web de MADD Canada à cette adresse : https://maddyouth.ca/fr/school-program/.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Dawn Regan, chef des opérations, MADD Canada, 905-330-7565, Société d’assurance publique du Manitoba, relations avec les médias, 204-985-7300