Une croissance annuelle du chiffre d’affaires de 12,5% soutenue par une forte progression de l’activité

Mobilité (+28,1%), et une activité Software positive (+1,9 %)

EBITDA positif attendu sur les résultats annuels

Confiance pour 2021 malgré une certaine prudence

Acteos, éditeur et intégrateur de logiciels dédiés aux métiers de la Supply Chain , publie son chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2019.

EN K€ 2020 2019 Variation Acteos France 1er semestre 5 004 4 719 +6,0% 2ème semestre (1) 6 732 5 766 +16,8% Cumul Annuel 11 736 10 485 +11,9% Acteos Allemagne 1er semestre 2 062 1 654 +24,7% 2ème semestre (1) 2 182 2 067 +5,6% Cumul Annuel 4 244 3 721 +14,1% Acteos TOTAL 1er semestre 7 066 6 373 +10,9% 2ème semestre (1) 8 914 7 833 +13,8% dont Mobilité 4 017 3 402 +18,1% dont Software 4 897 4 431 +10 ,5% Cumul Total Annuel 15 980 14 206 +12,5%

EN K€ 2020 (1) 2019 Variation Software France 5 965 6 161 -3,2% Allemagne 2 677 2 318 +15,5% Cumul Annuel 8 642 8 479 +1,9% RFID/AutoID/ France 5 771 4 324 +33,5% Mobility Allemagne 1 567 1 403 +11,7% Cumul Annuel 7 338 5 727 +28,1% Cumul Total Annuel 15 980 14 206 +12,5%

Croissance à deux chiffres de l’activité en France et en Allemagne

Malgré les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID qui ont fortement perturbées l’exercice, le Groupe a su maintenir une croissance organique significative de son chiffre d’affaires en 2020. Celui-ci ressort ainsi à près de 16 M€, en hausse de 12,5%. Avec ce niveau d’activité historique, ACTEOS affiche son cinquième exercice consécutif de croissance (avec une progression annuelle moyenne de 8,0%), confirmant le repositionnement opéré avec succès par le Groupe.

La forte dynamique enregistrée au niveau de l’activité Mobilité (+28,1% à 7,3 M€), portée par le contexte favorable à la percée du e-commerce, a été au cœur de la solide performance de l’année. La croissance a logiquement été plus limitée sur l’activité Software (+1,9% à 8,6 M€), pénalisée en particulier en France par la première vague de confinement qui s’est traduite par des interruptions immédiates et temporaires de projets en cours d’installation et un ralentissement des prises de décisions sur les affaires en discussion.

La France comme l’Allemagne ont contribué à la croissance de l’exercice.

En France, la progression de 11,9% du chiffre d’affaires (à 11,7 M€) a été portée par l’activité Mobilité, en hausse de 33,5%. Au regard de cette évolution, l’activité Software concentre 50,8% de l’activité de l’année contre 58,7% en 2019. Cette évolution du mix produits au bénéfice de l’activité Mobilité pèsera mécaniquement sur le volume de marge brute de l’année.

La contribution des revenus récurrents (contrats de maintenance et SAAS) représente 37,7% du chiffre d’affaires réalisé sur la zone en 2020.

En Allemagne, l’année a été contrastée. Après un premier trimestre particulièrement soutenu, l’activité a fortement ralenti sur les deuxième et troisième trimestres impactés par les conséquences de la pandémie. Le quatrième trimestre a toutefois été très dynamique permettant de générer sur la zone une croissance de +14,1% sur l’ensemble de l’année. Cette solide progression a été portée à la fois par l’activité Software (+15,5%) et Mobilité (+11,7%).

Comme en France, le ratio marge brute/chiffre d’affaires sera impacté par les conditions de négociations particulièrement exigeantes intervenues sur les affaires importantes signées au cours de l’exercice, et en particulier au premier trimestre.

Les revenus récurrents adossés aux contrats de maintenance représentent 40,7% du chiffre d’affaires réalisé par la filiale Allemande au titre de l’exercice 2020.

EBITDA positif attendu sur les résultats annuels

L’EBITDA dégagé à la fois en France et en Allemagne sera positif, mais devrait rester insuffisant pour permettre d’enregistrer dès l’exercice 2020 un retour à le rentabilité opérationnelle compte tenu notamment des volumes d’amortissements des frais de R&D immobilisés au cours des années précédentes.

Une situation financière permettant d’accompagner les conséquences de la crise sanitaire

La situation de trésorerie au 31 décembre 2020, met en évidence une trésorerie supérieure à 4,2 M€, avec pour rappel l’obtention de PGE en France à hauteur de 4 M€, obtenus au cours du second trimestre et qui n’ont pas été consommés au cours de l’exercice. Le Groupe prévoit d’amortir ces prêts sur 5 ans.

Perspectives : une confiance réaffirmée malgré la prudence imposée par le contexte

Avec un niveau d’activité historique, ACTEOS aura démontré en 2020 sa capacité à s’adapter à une situation sans précédent. Fort de cette résilience, le Groupe aborde 2021 avec confiance, malgré la visibilité toujours réduite sur l’évolution de la pandémie et ses impacts sur la marche des affaires.

Au cours des prochains mois, ACTEOS continuera à s’appuyer sur ses positions solides sur les marchés toujours porteurs de la distribution, de l’agroalimentaire ou du E-commerce. Face à la crise sanitaire, la digitalisation de la Supply Chain devient un enjeu stratégique pour les entreprises. Cette tendance de fond devrait venir soutenir la dynamique commerciale des prochains mois malgré le ralentissement des cycles de décision. L’activité du nouvel exercice devrait également profiter de l’exécution des commandes signées en 2020.

Au regard de ces éléments et de sa situation financière maîtrisée, ACTEOS réaffirme sa capacité à traverser la crise actuelle et à renforcer ses positions de marché en France comme en Allemagne.

Prochains évènements :

Publication des résultats 2020, le 18 Mars 2021 après Bourse.

Publication du document d’enregistrement universel 2020, le 26 Mars 2021 après Bourse.

Assemblée Générale Mixte des actionnaires, le 6 Mai 2021.

A PROPOS D'ACTEOS :

Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le monde entier des solutions d´optimisation des flux logistiques bâties sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.

Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)



Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN

