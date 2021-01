Selskabsmeddelelse nr. 4/2021





Købet af HSF Logistics Group gør DFDS’ kølelogistik til den førende udbyder i Nordeuropa

HSF Logistics Group har en omsætning på DKK 2,8 mia. og 1.800 medarbejdere

Gældsfri købspris på DKK 2,2 mia. (EUR 296 mio.)

Transaktionsstruktur holder DFDS’ finansielle gearing uændret

DFDS har i dag indgået en aftale om at købe 100% af HSF Logistics Group. Virksomheden er en af ​​Europas førende leverandør af kølelogistik til kødproducenter og andre fødevareproducenter, der driver temperaturstyrede forsyningskæder.

Koncernen har fire brands med HSF Logistics som et førende brand i Holland, Tyskland og Storbritannien. N&K Spedition og Skive Køletransport er førende brands på markedet i Danmark og Skandinavien og udgør tilsammen ca. halvdelen af ​​koncernens omsætning. Eurofresh er et brand med fokus på det tyske marked.

Købet af HSF Logistics Group følger DFDS’ Win23-strategi om at øge salget af logistikløsninger til udvalgte industrier, herunder til kølelogistikkunder. Efter overtagelsen vil omsætningen for DFDS’ Logistics Division stige til ca. DKK 8 mia., hvoraf ca. halvdelen genereres af kølelogistik.

“Jeg er glad for købet af HSF Logistics Group. Det udvider vores service-tilbud til en bred vifte af fødevareproducenter betydeligt. Det åbner også døren for nye vækstmuligheder og tilføjer fragtmængder til vores færgeruter”, siger Torben Carlsen, CEO for DFDS.

“Som en del af familien, der grundlagde HSF Logistics for næsten hundrede år siden i 1923, glæder jeg mig over at blive en del af DFDS-familien. Sammen kan vi udvikle forretningen til gavn for alle vores mangeårige kunder og vores mange loyale, dedikerede medarbejdere”, siger Simon Frederiks, storaktionær i HSF Logistics Group.

“Ved at blive en del af DFDS får vi adgang til nye vækstmuligheder. Det giver os mulighed for at tilbyde kunderne bredere markedsdækning og bruge vores kombinerede ekspertise til at udvikle endnu mere effektive og pålidelige løsninger”, siger Martin Gade Gregersen, CEO for HSF Logistics Group.

Om HSF Logistics Group

HSF Logistics Group er en fullserviceudbyder af kølelogistik til fødevareindustrien med speciale i kødlogistik. Services inkluderer afhentning fra fødevareproducenter, emballering, opbevaring, forarbejdningstjenester og distribution af både del- og hel-læs.

Virksomheden opererer fra 22 lokationer på tværs af Europa, herunder centrale distributions- og lagercentre i Holland, Tyskland og Danmark. Derudover er der kontorer i Kina og Marokko.

De vigtigste varestrømme, der håndteres, er fra Holland til Storbritannien og til Tyskland, og fra Danmark til Storbritannien og til Sydeuropa. Udgående laster er hovedsageligt kød og fisk, mens hjemgående laster inkluderer frugt, grøntsager, frosne pommes frites og mejeriprodukter samt kød.

Forretningsmodellen inkluderer udlejning, reparation og rengøring af genanvendelig emballage (plastkasse paller, kasser og paller). Transport udføres både som ledsaget og uledsaget, og virksomheden bruger både interne og outsourcede lastbiler og chauffører.

HSF Logistics Group har en omsætning på DKK 2,8 mia. og et EBITDA på DKK 320 mio. (før justering for IFRS 16). Virksomheden har i øjeblikket 1.800 ansatte og opererer omkring 700 lastbiler og 1.700 køletrailere, inklusive både ejede og leasede enheder.

Strategisk match og synergi

Købet følger af DFDS’ Win23-strategi, der sigter på at øge salget af logistikløsninger til tre industrier, nemlig bilindustrien, papir- og metalindustrierne samt til køle-logistikkunder. Vækststrategien for kølelogistik bygger på DFDS’ eksisterende udbud af kølelogistik, hovedsageligt i Storbritannien og Belgien.

Tilføjelse af HSF Logistics Group til de eksisterende aktiviteter udvider det geografiske markedsområde til Holland, Skandinavien, Tyskland og Sydeuropa samt Kina og Marokko. Derudover tilføjes ekspertise inden for kødlogistik til DFDS’ ekspertise inden for akvakultur/fisk og skaldyr samt generelle fødevarer.

Integrationen af ​​HSF Logistics Group forventes at skabe både kommercielle synergier og omkostningssynergier samt synergier fra tilførsel af volumener til DFDS’ transportinfrastruktur af færgeruter og havne. Forventede synergier vil blive beskrevet nærmere i forbindelse med afslutningen af ​​transaktionen.

Transaktionsstruktur og finansiering

DFDS køber HSF Logistics Group til en gældsfri pris på DKK 2,2 mia. (EUR 296 mio.).

Købet foretages af et nyetableret selskab, hvor DFDS ejer 100% af de ordinære aktier. Ikke-stemmeberettigede præferenceaktier udstedes og ejes af sælgerne. DFDS har en købsoption til at indløse præferenceaktierne over en planlagt treårsperiode.

DKK 930 mio. betales ved handelsens afslutning og i de følgende tre år planlægges årligt udbetalt DKK 270 mio. for at indløse præferenceaktierne. En estimeret nettorentebærende gæld (ekskl. IFRS 16 leasingforpligtelser) på DKK 460 mio. overtages som en del af transaktionen.

DFDS anvender eksisterende likvider til den første betaling på DKK 930 mio. DFDS’ finansielle gearing, NIBD (netto-rentebærende gæld)/EBITDA, forventes at være uændret af transaktionen.

Transaktionsstrukturen, inklusive præferenceaktier, giver DFDS 100% kontrol, og HSF Logistics Group konsolideres derfor fuldt ud i DFDS Koncernen fra handelens afslutning.

Transaktionen forventes at være tilfredsstillende for indtjening pr. aktie (EPS) fra handelens afslutning.

Afslutningen af transaktionen forventes at finde sted om omkring tre måneder med forbehold for myndighedsgodkendelse og gennemførelse af medarbejder-konsultationer.

