27 janvier 2021

ACTUALISATION DU PROJET HINKLEY POINT C (1)

Bien qu’impacté par la crise sanitaire du Covid-19, le projet HPC a progressé de façon significative en 2020, à la fois sur le chantier, sur les plans d’exécution du design et sur la fabrication des équipements.

Dans ce contexte, une revue détaillée du calendrier et des coûts a été engagée afin de mesurer les impacts de la pandémie à ce jour. Cette revue présente les conclusions suivantes (1) :

Le début de production d’électricité par l’Unité 1 est à présent prévu en juin 2026 au lieu de fin 2025 comme annoncé initialement en 2016.

Les coûts à terminaison du projet sont désormais estimés entre 22 et 23 milliards de livres sterling 2015 (2). Le taux de rentabilité prévisionnel (TRI) pour EDF est par conséquent réestimé entre 7,1 % et 7,2 % (3).

Le risque de report de la livraison (COD) des Unités 1 et 2 est maintenu à respectivement 15 et 9 mois. La réalisation de ce risque induirait un coût supplémentaire potentiel de l’ordre de 0,7 milliard de livres sterling 2015. Dans cette hypothèse, le TRI pour EDF serait diminué de 0,3 %.

Le management du projet est mobilisé sur l’objectif de la pose du dôme de l’Unité 1 fin 2022.

(1) Les informations de ce communiqué de presse sont fondées sur l’hypothèse d’un retour progressif à des conditions normales de chantier à compter du deuxième trimestre 2021.

(2) Rappel des coûts précédemment annoncés dans le Communiqué de presse du 25 septembre 2019 : 21,5 – 22,5 milliards de livres sterling 2015.

Coûts nets des plans d’actions opérationnels, en livres sterling 2015, hors intérêts intercalaires et hors effet de change par rapport à un taux de change de référence du projet de 1£ = 1,23€.

Coûts déterminés en actualisant l’estimation des coûts du projet en livres sterling courantes avec l’indice du coût de la construction au Royaume Uni (OPI for all new work index).

(3) Taux de rentabilité prévisionnel d’EDF calculé sur la base d’un taux de change de 1£ = 1,13€, et incluant le mécanisme plafonné et encadré de compensation des surcoûts en place entre les actionnaires du projet. Précédent TRI de 7,6 % à 7,8 % basé sur un taux de change de 1£ = 1.15€.

