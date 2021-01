COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, France le 27 janvier 2021 – 08h00 CET

Projet de cession de Micasense à AgEagle Aerial Systems Inc.

Micasense, la plus petite filiale du Groupe Parrot spécialisée dans les capteurs pour l’agriculture de précision par drones, sera vendue à AgEagle Aerial Systems, une société de drones et de services d’imagerie aérienne, de collecte et d’analyse de données, pour un montant total

de 23 M$

Parrot , le premier Groupe européen de micro-drones, prévoit de céder sa filiale MicaSense à AgEagle Aerial Systems (NYSE American: UAVS), un pionnier des solutions et services par drones basé au Kansas. Ce projet de cession intervient dans le cadre de la gestion du portefeuille de participation du Groupe pour une transaction valorisée 23 M$. La norme IFRS 5, « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », serait appliquée aux comptes consolidés 2020 du Groupe Parrot à paraître en mars 2021.

Dans le cadre de sa stratégie d’acquisition de briques technologiques menée depuis 2011, Parrot est progressivement montée en puissance au capital de MicaSense à partir de fin 2014. Conformément à des promesses croisées d’achat et de vente de titres sur le solde du capital, la détention de Parrot a atteint 99% fin septembre 2019, pour un total investi de 10,5 M€. La filiale, consolidée par intégration globale depuis 2014, a représenté au plus, à fin 2019, 10% du chiffre d’affaires du Groupe ; elle équilibre ses comptes depuis 2018 mais l’opération sera légèrement relutive sur 2020.

Le dénouement de l’opération qui pourrait intervenir dans les prochains jours prévoit le paiement de près de 15,0 M$ en cash, et l’équivalent de 3 M$ en actions AgEagle Systems, cotées sur NYSE American, sur le 1er semestre 2021, puis environ 5 M$ répartis entre début 2022 et début 2023 conformément aux garanties données dans le cadre de la cession.

Alors que les avancées du Groupe sur les marchés professionnels de l’inspection et de la cartographie 3D, et de la défense et de la sécurité, sont soutenues par la progression de l’offre de drones et de logiciels, les capteurs développés par Micasense, ne représentent plus un axe prioritaire du Groupe Parrot. Ce dernier entend continuer d’adresser le marché de l’agriculture de précision au travers de ses différents systèmes complets, compatibles avec les produits de Micasense, tels que les drones et capteurs de senseFly et les logiciels d’analyse de Pix4D (Pix4D Fields).

A PROPOS DE PARROT

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot se déploie sur l’ensemble de la chaîne de valeur : des équipements aux services en passant par les logiciels. Ses microdrones, reconnus pour leurs performances et leur robustesse, adressent les usages professionnels et grand public. Le Groupe dispose également d'un ensemble de solutions de pointe (drones, capteurs, logiciels) à destination des professionnels, des entreprises, des grands comptes et des gouvernements. Son offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) la Cartographie 3D, la Géomatique et l’Inspection, (ii) la Défense et la Sécurité, et (iii) l’agriculture.

Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte aujourd’hui plus 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’informations : www.parrot.com

