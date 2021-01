Atos collabore avec SAP afin de développer RISE with SAP et d’offrir l’expérience SAP S/4HANA® et Cloud à ses clients

Paris (France), le 28 janvier 2021 – Atos annonce aujourd’hui sa collaboration avec SAP dans le cadre du lancement de la nouvelle offre RISE with SAP, qui aide les entreprises à migrer leurs ressources les plus stratégiques dans le Cloud, en accélérant la valorisation de leurs investissements et leur transformation en entreprise intelligente.

Tirant profit de son initiative Atos OneCloud , Atos permettra aux utilisateurs de bénéficier de son savoir-faire étendu dans le domaine du Cloud, et notamment des fonctionnalités Bare Metal (serveurs à hautes capacités de traitement et de mémoire), uniques sur le marché. Atos OneCloud donnera les moyens aux entreprises d’optimiser leur transformation en entreprise intelligente avec RISE with SAP, en leur offrant une transition vers le Cloud entièrement gérée et sécurisée. Atos s’appuiera sur sa propre expérience dans le déploiement de l’édition Cloud privé de SAP S/4HANA®, l’une des composantes clés de la solution RISE with SAP, et sur plus de 35 ans d’expérience dans la mise en œuvre de solutions SAP.

Grâce à RISE with SAP, les clients d’Atos et de SAP ont la possibilité de migrer de grandes instances dans le Cloud sous forme de service natif. Ils bénéficient ainsi de contrôle et de disponibilité, d’une sécurité intégrée, d’une connexion à faible latence et de services Cloud sophistiqués offrant l’opportunité d’un impact positif immédiat sur leur empreinte carbone.

« Le cloud est un levier stratégique de la transformation digitale. Cette nouvelle offre aidera les entreprises à accélérer leur transition vers le modèle d’entreprise intelligente de SAP, un modèle qu’Atos saura compléter grâce à son initiative Atos OneCloud et à la priorité qu’elle accorde aux aspects métier. Cette collaboration facilitera la transformation des instances SAP essentielles aux activités des entreprises et aidera ces dernières à rentabiliser leurs investissements », a commenté Ali Zaidi, Directeur de la recherche, conseil en informatique, intégration système et intelligence artificielle chez IDC.

« Le lancement de RISE with SAP est une excellente nouvelle pour nos clients et nous sommes fiers d’en devenir un partenaire international stratégique. Nous sommes convaincus que RISE with SAP va être un facteur de réussite déterminant pour nos clients communs ayant entrepris une transformation cloud », a précisé Praveen Bhat, Responsable SAP au niveau mondial chez Atos. « Grâce à notre savoir-faire SAP étendu, à Atos OneCloud et à nos fonctionnalités Bare Metal, nous nous positionnons comme un partenaire de premier plan. Nous voulons offrir une expérience SAP S/4HANA et Cloud optimisée à nos clients, qui reflète notre expertise. »

« L’offre RISE with SAP simplifie et accélère la migration de nos clients vers le Cloud et les aidera à innover constamment pour devenir une entreprise intelligente », a ajouté le Dr Uwe Grigoleit, Vice-président senior et Directeur général, SAP S/4HANA chez SAP. « En nous appuyant sur un écosystème robuste, nous aiderons nos clients à élaborer la feuille de route de leur transformation. »

Dans le cadre d’un projet pilote, Atos migrera également son propre environnement SAP S/4HANA actuel vers le Cloud en déployant l’édition Cloud privé de SAP S/4HANA. Atos adoptera ainsi les toutes dernières pratiques métier de référence et les innovations produits de SAP, tout en partageant son expérience et les avantages que la solution lui procure avec ses clients.

Fort de son partenariat de longue date avec SAP, Atos fait bénéficier ses clients de ses connaissances approfondies dans le domaine de la transformation. Avec une équipe de 13 500 professionnels SAP dédiés et de plus de 4 000 experts SAP HANA® présents dans plus de 42 pays, Atos accompagne plus de 3 millions d’utilisateurs SAP. Partenaire Platinum de SAP offrant des services de Cloud infogéré, Atos a remporté en 2020 le prix SAP® Pinnacle Award for Global Outsourcing Service Partner of the Year et est officiellement reconnu par le cabinet d’analyse NelsonHall comme leader mondial des services SAP HANA et SAP S/4HANA.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 73 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

