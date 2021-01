FLEURY MICHON

Chiffre d’affaires 2020 : Les activités commerciales du groupe Fleury Michon ont été différemment impactées par les effets de la Covid-19. Les volumes en GMS ont enregistré une hausse tandis que les volumes des activités de catering aérien et de livraison de plateaux repas ont enregistré de fortes baisses.

Pouzauges, le 28 janvier 2021 après bourse

Le chiffre d’affaires 2020 s’établit à 735,4 M€, soit -1,6% par rapport à l’exercice précédent, et -3,5% à périmètre constant. Cette diminution s’explique par l’important ralentissement des activités de catering aérien et de livraison de plateaux repas, partiellement compensé par la hausse des volumes sur l’activité GMS.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2020 s’établit à 176,6 M€, soit -11,5% par rapport à l’exercice précédent.



Le résultat opérationnel courant du Groupe a été favorablement impacté par la performance commerciale de l’activité GMS (principalement charcuterie et surimi), la performance opérationnelle et la maitrise des coûts fixes. Le résultat net du Groupe sera fortement dégradé notamment par les éléments de perte de valeur liés aux difficultés prolongées du secteur du catering aérien.

CHIFFRE D'AFFAIRES 2020

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR TRIMESTRE

CA par trimestre en M€* 2019 2020 Variations en % 1er trimestre 169,9 193,3 +13,8% 2ème trimestre 178,9 183,4 +2,5% 3ème trimestre 199,3 182,1 -8,6% 4ème trimestre 199,5 176,6 -11,5% Total 747,6 735,4 -1,6% * à taux de change courant

En 2020, l’activité du groupe Fleury Michon présente une diminution de -1,6%, comparée à l‘exercice précédent, équivalent à -3,5% à périmètre constant.

Comme présenté dans les précédents communiqués, le confinement lié à la crise de la Covid-19, a eu des effets positifs sur l’activité GMS (charcuterie et surimi) principalement sur la période mars à mai 2020, et des impacts négatifs et très significatifs sur les activités de catering aérien et de livraison de plateaux repas.

Au cours du quatrième trimestre, le chiffre d’affaires évolue de -11,5%.

CHIFFRE D’AFFAIRES, ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE

CA en M€* 4ème trimestre Exercice 2019 2020 Variations en % 2019 2020 Variations en % Périmètre constant 2019 199,5 176,6 -11,5% 747,6 721,8 -3,5% Groupe consolidé 199,5 176,6 -11,5% 747,6 735,4 -1,6% retraitement Marfo 0,0 0,0 n.a. 0,0 -13,6 n.a.





Les effets de périmètre sont à rapprocher de l’acquisition de Marfo au 1er juillet 2019, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 13,6 M€ durant le premier semestre 2020. * à taux de change courant n.a.: Non Applicable

CHIFFRE D'AFFAIRES, EVOLUTION PAR POLE

Chiffre d'affaires par Pôle en M€ 4ème trimestre Exercice 2019 2020 Variations en % 2019 2020 Variations en % Pôle GMS[1] France 155,7 161,3 +3,6 % 610,2 660,7 +8,3% Pôle International [2] 28,2 9,3 -67,1% 82,7 43,6 -47,2% Pôle Ventes avec Services [3] 11,7 4,1 -65,0% 44,3 22,6 -49,0% Pôle Activités annexes [4] 3,9 2,0 -49,9% 10,5 8,4 -19,6% Total 199,5 176,6 -11,5% 747,6 735,4 -1,6%





[1] GMS : Grandes et Moyennes Surfaces [2] Chiffre d’affaires à taux de change courant [3] Le Pôle Ventes avec Services regroupe les activités Room Saveurs, Good Morning, Esprit Frais, Catering départ France, Santé, RHD. [4] Le Pôle Activités annexes regroupe des activités non stratégiques.

LE POLE « GMS FRANCE »

Le Pôle représente 89,8% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2020, avec une croissance de +8,3%.

Au cours de l’exercice 2020, l’activité GMS bénéficie principalement de la hausse des ventes en charcuterie et surimi, portées par les effets des confinements. Les ventes de plats cuisinés affichent une légère croissance par rapport à l’exercice précédent. Les ventes des produits festifs et d’apéritif à marque Paso ont été négativement impactées, pour -7,9% sur l’exercice 2020, par les confinements et la diminution des moments conviviaux.

Au cours du quatrième trimestre 2020, l’activité GMS France affiche une progression de +3,6%. Les ventes de charcuterie et surimi continuent d’afficher une croissance par rapport à l’exercice précédent. Après avoir été négativement impactées par le confinement sur la période de mars à mai 2020, les ventes de plats cuisinés sont également en augmentation, portées par de récents investissements publicitaires et le succès des innovations (exemple : barquettes bois). Les ventes des produits à marque Paso, qui ont souffert des restrictions en vigueur sur la période des fêtes de fin d’année, sont en recul de -13,3 % par rapport au quatrième trimestre 2019.

LE PÔLE « INTERNATIONAL »

Le Pôle International, principalement composé des activités de « catering aérien » portées par les sociétés Marfo (Pays-Bas) et Fleury Michon Amérique (Canada), a été fortement impacté en 2020 par les effets de la Covid-19 et la nette diminution des vols aériens qu’elle a générée.

Après une performance commerciale dynamique en début d’année, les ventes de repas à destination des compagnies aériennes restent très faibles depuis le mois d’avril 2020.

En 2020, le Pôle International enregistre une diminution de son activité de -47,2%, et de -46,7% à taux de change constant. Après retraitement de la contribution de Marfo au premier semestre 2020 (acquisition juillet 2019), l’évolution est de -63,7% en 2020. A taux de change constant, cette évolution est de -63,1%.

Au cours du quatrième trimestre, les ventes du Pôle affichent une diminution de -67,1%. A taux de change constant, cette évolution est de -66,4%.

LE PÔLE « VENTES AVEC SERVICES » ET « ACTIVITÉS ANNEXES »

Le Pôle Ventes avec Services réalise un chiffre d’affaires de 22,6 M€ en retrait de -49,0% par rapport à 2019. Les effets prolongés de la crise de la Covid-19 continuent d’impacter significativement le marché de livraison de plateaux repas et cocktails. Les marchés de la RHD et Santé, dont les ventes sont intégrées dans le Pôle « Ventes avec Services », représentent une croissance de +5,0 % en 2020, profitant de la capacité du Groupe à maitriser les enjeux nutritionnels, au profit notamment des consommateurs présentant des pathologies.

PRINCIPALES ACTIVITÉS NON CONSOLIDÉES

La société espagnole Platos a su profiter de sa capacité d’innovation, de la qualité culinaire de ses produits et de la hausse de ses capacités de production grâce à ses récents investissements. Son activité enregistre une hausse de +17,0% en 2020, dont +4,3% au cours du quatrième trimestre.

Pour rappel, le groupe Fleury Michon a cédé sa participation de 50% au sein du groupe italien Piatti Freschi Italia en septembre 2020. L’activité de PFI a fortement souffert au cours des trois premiers trimestres 2020 de la crise de la Covid-19 avec une nette diminution de ses ventes.

RESULTAT 2020

Le résultat opérationnel courant a profité de la hausse des volumes de l’activité GMS et de l’amélioration de l’excellence opérationnelle du Groupe, tant dans ses usines qu’en logistique. Il sera en nette amélioration comparé à 2019 et positif, de même que la situation du Groupe en termes de liquidité.

Le résultat net sera fortement dégradé notamment par les éléments de perte de valeur liés à la reprise très lente du secteur du catering aérien et par l’impact de la cession de la participation au sein du groupe italien Piatti Freschi Italia en septembre 2020. Le résultat net 2020 du groupe Fleury Michon est actuellement estimé* entre -29 et -33 M€.

Pour rappel, les états financiers du Groupe, clôturés au 31 décembre 2020, seront publiés le 21 avril 2021 (après bourse).

* Comptes en cours de clôture et d’audit.

PERSPECTIVES

Dans un contexte de fortes incertitudes liées notamment à la conjoncture actuelle de la Covid-19 qui affectent fortement nos marchés (et notamment le catering aérien), Fleury Michon n’est pas en mesure d’apporter, à date, d’indications précises concernant ses performances commerciales et opérationnelles en 2021. Les équipes sont pleinement engagées dans différents projets ayant vocation à contribuer à l’amélioration permanente des offres proposées et à l’excellence opérationnelle et administrative du groupe Fleury Michon.

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd’hui encore une entreprise familiale et indépendante de taille intermédiaire. Les 3 800 collaborateurs du Groupe sont rassemblés autour du projet d’entreprise « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour ».

L’action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg FLE FP) est cotée sur Euronext Growth Paris, et est éligible PEA PME.

Gaïa rating 2019 : 27ème rang/230, 3ème valeur alimentaire - http://www.gaia-rating.com

