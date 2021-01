January 29, 2021 02:00 ET

ASi Tallinna Vesi 2020. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 13,17 miljonit eurot, kahanedes 2019. aasta sama perioodiga võrreldes 18,3%. Muutuse on põhjustanud uued madalamad tariifid ja koroonapiirangute tõttu vähenenud äriklientide tarbimine.



Põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu vähenes 15,2% võrra, ulatudes 5,13 miljoni euroni. Muutuse põhjustas eelkõige juba 2019. aasta lõpust rakendunud madalam tariif. Tariifilanguse mõju tasakaalustas teatud määral korteriühistute ehk ettevõtte suurima eraklientide segmendi tarbimise kasv. See tulenes koroonaviiruse mõjust, mis tõi kaasa kaugtöö osakaalu kasvu ja suurendas kodumajapidamiste tarbimist.

Põhitegevuspiirkonna äriklientide müügitulu vähenes 25,7% võrra 3,81 miljoni euroni, mis tulenes madalamatest tariifidest ja veeteenuste tarbimise vähenemisest 16,9% võrra. Kõige rohkem on pandeemia mõjutanud majutus- ja vabaajaasutusi.

2020. aasta neljanda kvartali brutokasum oli 5,64 miljonit eurot, see näitab 29,4%-list kahanemist, mis on seotud vähenenud müügituluga. Ettevõtte ärikasum oli 5,76 miljonit eurot, mis on 5,31 miljonit eurot vähem kui aasta tagasi. Ärikasumit mõjutasid eelkõige madalam tariif ja tarbimismahtude kahanemisest tingitud müügitulu vähenemine.

Ettevõtte puhaskasum oli 2020. aasta neljandas kvartalis 5,39 miljonit eurot, mis on 5,56 miljoni võrra vähem kui 2019. aasta samal perioodil. Muutus puhaskasumis tulenes peamiselt ärikasumi vähenemisest. Lisaks vähendas puhaskasumit edasilükkunud tulumaksukulu, samal ajal kui positiivset mõju avaldasid madalamad intressikulud.

Koroonaviirus mõjutas ka ehitusteenuste müüki: mitmed projektid Tallinnas on lükatud edasi, mistõttu vähenes vajadus ka vee- ja kanalisatsioonivõrgu liitumispunktide väljaehitamise järele. Samal ajal jätkas tütarettevõte Watercom neljandas kvartalis 2019. aastal võidetud suurte projektide ehitust Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades. Ehitusteenuste müügitulu oli neljandas kvartalis 1,31 miljonit eurot, mis tähendab eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 31,1%-list vähenemist. Tulude kahanemine oli eelkõige seotud vähenenud tuludega torustike ehitusteenusest, mida osaliselt tasakaalustas tee-ehitusteenuste osutamisest saadud tulude suurenemine.

AS Tallinna Vesi omandas 28.01.2021 Eesti Vabariigis 100%-lise osaluse ettevõtjas ärinimega ASTV Green Energy OÜ. Ettevõtte põhitegevusala on gaasitootmine. Tegemist on alustava ettevõttega ning aktiivset majandustegevust ei ole toimunud.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes



v.a suhtarvud 4. kvartal Muutus 2020/ 2019 12 kuud Muutus 2020/ 2019 2020 2019 2018 2020 2019 2018 Müügitulu 13,17 16,12 16,23 -18,3% 51,72 63,42 62,78 -18,5% Brutokasum 5,64 7,98 8,38 -29,4% 22,23 33,95 34,19 -34,5% Brutokasumi marginaal % 42,78 49,49 51,61 -13,6% 42,97 53,53 54,45 -19,7% Amortisatsioonieelne ärikasum 7,41 12,72 6,82 -41,7% 28,07 38,18 32,73 -26,5% Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % 56,23 78,86 42,01 -28,7% 54,27 60,21 52,13 -9,9% Ärikasum 5,76 11,06 5,29 -48,0% 21,78 32,08 26,94 -32,1% Ärikasum – põhitegevus 5,51 10,82 5,07 -49,1% 20,88 31,19 26,22 -33,0% Ärikasumi marginaal % 43,71 68,61 32,61 -36,3% 42,12 50,57 42,91 -16,7% Kasum enne tulumaksustamist 5,64 10,95 5,01 -48,5% 21,34 31,30 25,95 -31,8% Maksustamiseelse kasumi marginaal % 42,85 67,93 30,88 -36,9% 41,27 49,36 41,33 -16,4% Puhaskasum 5,39 10,95 5,01 -50,8% 16,73 27,76 24,15 -39,7% Puhaskasumi marginaal % 40,91 67,93 30,88 -39,8% 32,35 43,77 38,47 -26,1% Vara puhasrentaablus % 2,12 4,21 2,03 -49,7% 6,45 10,83 10,10 -40,4% Kohustiste osatähtsus koguvarast % 56,09 56,05 58,85 0,1% 56,09 56,05 58,85 0,1% Omakapitali puhasrentaablus % 4,92 9,95 5,00 -50,6% 14,69 25,43 25,61 -42,2% Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 3,85 5,48 5,36 -2,2% 3,85 5,48 5,36 -29,7% Maksevõime kordaja 3,80 5,44 5,33 -2,0% 3,80 5,44 5,33 -30,1% Investeeringud põhivarasse 5,65 5,33 3,04 6,0% 19,42 16,09 10,40 20,7% Dividendide väljamaksmise määr % na 72,05 62,11 na 72,05 62,11

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded

KOONDKASUMIARUANNE IV kvartal IV kvartal 12 kuud 12 kuud 12 kuud tuhandetes eurodes 2020 2019 2020 2019 2019 Müügitulu 13 172 16 122 51 717 63 423 63 423 Müüdud toodete/teenuste kulud -7 537 -8 143 -29 491 -29 470 -29 470 BRUTOKASUM 5 635 7 979 22 226 33 953 33 953 Turustuskulud -113 -93 -433 -390 -390 Üldhalduskulud -945 -1 281 -4 576 -5 689 -5 689 Muud äritulud(+)/-kulud (-) 1 180 4 457 4 567 4 201 4 201 ÄRIKASUM 5 757 11 062 21 784 32 075 32 075 Intressitulud 3 8 31 38 38 Intressikulud -116 -118 -473 -809 -809 Muud finantstulud (+)/ -kulud (-) KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 5 644 10 952 21 342 31 304 31 304 Dividendide tulumaks -255 0 -4 610 -3 544 -3 544 PERIOODI PUHASKASUM 5 389 10 952 16 732 27 760 27 760 PERIOODI KOONDKASUM 5 389 10 952 16 732 27 760 27 760 Jaotatav kasum: A- aktsia omanikele 5 388 10 951 16 731 27 759 27 759 B- aktsia omanikule 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kasum A aktsia kohta (eurodes) 0,27 0,55 0,84 1,39 1,39 Kasum B aktsia kohta (eurodes) 600 600 600 600 600





FINANTSSEISUNDI ARUANNE tuhandetes eurodes 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2019 VARAD KÄIBEVARA Raha ja raha ekvivalendid 44 514 64 775 64 775 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed 7 019 7 239 7 239 Varud 701 504 504 KÄIBEVARA KOKKU 52 234 72 518 72 518 PÕHIVARA Materiaalne põhivara 202 802 189 627 189 627 Immateriaalne põhivara 629 710 710 PÕHIVARA KOKKU 203 431 190 337 190 337 VARAD KOKKU 255 665 262 855 262 855 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTISED Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa 393 352 352 Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa 3 630 3 631 3 631 Võlad hankijatele ja muud võlad 7 084 6 717 6 718 Tuletisinstrumendid 0 221 221 Ettemaksed 2 445 2 323 2 323 LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU 13 552 13 244 13 245 PIKAAJALISED KOHUSTISED Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 34 564 31 070 31 070 Rendikohustised 1 400 964 964 Laenukohustised 83 978 87 592 87 592 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks 9 628 14 442 0 Edasilükkunud tulumaks 255 0 14 442 Muud võlad 32 18 18 PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU 129 857 134 086 134 086 KOHUSTISED KOKKU 143 409 147 330 147 331 OMAKAPITAL Aktsiakapital 12 000 12 000 12 000 Ülekurss 24 734 24 734 24 734 Kohustuslik reservkapital 1 279 1 279 1 278 Jaotamata kasum 74 243 77 512 77 512 OMAKAPITAL KOKKU 112 256 115 525 115 524 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 255 665 262 855 262 855 RAHAVOOGUDE ARUANNE 12 kuud 12 kuud 12 kuud tuhandetes eurodes 2020 2019 2019 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD Ärikasum 21 784 32 075 32 075 Korrigeerimine kulumiga 6 283 6 109 6 109 Korrigeerimine rajamistuludega -542 -389 -389 Muud mitterahalised korrigeerimised -4 814 -4 624 -4 624 Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest -14 138 138 Äritegevusega seotud käibevara muutus 140 391 391 Äritegevusega seotud kohustiste muutus -215 318 318 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 22 622 34 018 34 018 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Põhivara soetamine -15 682 -10 441 -10 441 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud 1 998 3 010 3 010 Põhivara müügitulu 32 24 24 Saadud intressid 35 36 36 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -13 617 -7 371 -7 371 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid -719 -1 056 -1 056 Tasutud rendimaksed -555 -404 -404 Saadud laenud 0 37 500 37 500 Tasutud laenud -3 636 -41 136 -41 136 Tasutud dividendid -19 888 -14 965 -14 965 Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt -113 -36 -36 Tasutud tulumaks dividendidelt -4 355 -3 544 -3 544 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -29 266 -23 641 -23 641 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS -20 261 3 006 3 006 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 64 775 61 769 61 769 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 44 514 64 775 64 775





Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee

