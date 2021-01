Nordea Bank Abp, as the issuer, has determined to delist below certificates due to low net asset value (NAV). The instruments will be delisted end of trading 2021-02-12.

ISIN SE0009861669 SE0010358960 SE0012315505 SE0012567469 SE0013250701 SE0013917358 SE0013923406 SE0013929668 SE0013929916

Attachment