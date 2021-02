DFDS A/S

February 03, 2021 06:56 ET

Investor news nr. 05/2021





DFDS’ kvartalsrapport for 4. kvt. 2020 forventes offentliggjort den 10. februar 2021 omkring kl. 08.00.

Rapporten præsenteres på en tele-konference af Torben Carlsen, CEO og Karina Deacon, CFO.

Efter præsentationen, der foregår på engelsk, vil der være mulighed for at stille spørgsmål. Investorer, analytikere og andre er velkommen til at deltage.





Dato: 10. februar 2021



Tidspunkt: Kl. 10.00

Telefonnumre: DK +45 35445577

UK +44 33 33000804

US +1 631 913 1422

Liste over internationale telefonnumre:

https://event.sharefile.com/d-s451667d1ca54c838

Adgangskode: 81772821#



Deltagere i tele-konferencen bedes ringe mindst fem minutter før starttidspunktet, da konferencen begynder rettidigt, og deltagere forinden skal registreres med navn og firmanavn.

Tele-konferencen kan følges live på https://www.dfds.com/en/about og vil efterfølgende være tilgængelig på samme sted.





