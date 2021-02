Quadient lance la version 1.2 de sa plateforme cloud Quadient Impress

Quadient Impress v1.2 propose des outils d'analyse en temps réel puissants pour optimiser le traitement multicanal des documents sortants dans un marché dynamique

Paris, le 4 février 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de la version 1.2 de Quadient® Impress , une évolution de la plateforme de gestion multicanale des documents sortants qui automatise le flux de communications clients pour les petites et moyennes entreprises (PME). La version 1.2 d’Impress inclut des mises à jour d'architecture de la plateforme cloud, qui permettent d’accélérer la préparation et l'envoi des communications client depuis le poste de travail ou à distance. Ces mises à jour apportent également une plus grande évolutivité et une sécurité renforcée.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, se trouvent en particulier l’évolution de Quadient Impress Distribute pour permettre l’envoi de communications par SMS, le nouveau portail web sécurisé Impress Portal, personnalisé aux couleurs et logo de l’entreprise, et un nouveau service de suivi d’envois de courrier électronique. D’autres améliorations significatives ont été ajoutées, parmi lesquelles :

Meilleure visibilité – Tableaux de bord dynamiques et simples d’utilisation, qui offrent une vue précise et détaillée de l’ensemble des communications client

– Tableaux de bord dynamiques et simples d’utilisation, qui offrent une vue précise et détaillée de l’ensemble des communications client Prise en main utilisateur – Attribution de rôles spécifiques et gestion des autorisations d’accès à certaines tâches et à différents canaux de diffusion

– Attribution de rôles spécifiques et gestion des autorisations d’accès à certaines tâches et à différents canaux de diffusion Plus de contrôle – Possibilité de définir des critères d'approbation pour des communications spécifiques avant leur diffusion

– Possibilité de définir des critères d'approbation pour des communications spécifiques avant leur diffusion Options d’affectation de coûts – Création de centres de coûts à partir d'un menu déroulant pour faciliter la facturation aux services concernés des coûts liés à l'envoi de communications client

– Création de centres de coûts à partir d'un menu déroulant pour faciliter la facturation aux services concernés des coûts liés à l'envoi de communications client Uniformité – Stockage centralisé des ressources de communication, telles que les logos et les modèles de courrier électronique





« La pandémie de COVID-19 a entraîné des mutations de l'environnement de travail et compromis la capacité des entreprises à envoyer facilement les communications client les plus essentielles. Cela complique au final l’ensemble de la relation client, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les mêmes moyens que les grandes organisations », a déclaré Jeff McKenzie, Vice-Président du Marketing Produit, Automatisation des Processus Métier, chez Quadient. « Notre toute dernière version de Quadient Impress répond au besoin de nos clients d'être plus agiles, plus réactifs et plus centrés sur le client, en renforçant davantage leur capacité à automatiser et envoyer du courrier de pratiquement n'importe où, sans toucher le moindre papier. Sur la base d’informations recueillies directement auprès de nos clients, la version 1.2 de Quadient Impress augmente la visibilité et le contrôle dans la distribution de documents grâce à une plateforme SaaS simple d'utilisation ».

Les solutions d'Automatisation des Processus Métier (BPA) de Quadient aident les PME à optimiser leurs coûts d'exploitation, à améliorer l'expérience des clients et des employés et à stimuler la croissance de l'entreprise en automatisant les processus entrants et sortants les plus critiques. L’innovation et le déploiement continus de solutions qui automatisent les processus métier et maximisent l'efficacité des employés sont au cœur des priorités stratégiques de l'entreprise.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com .

Contact

Nathalie Labia, Quadient Communication Externe

+33 1 70 83 18 53

n.labia@quadient.com

