Le fonds de pension britannique Nest choisit Atos pour créer un régime de retraite innovant

Londres (UK), Paris (France), le 8 février 2021 – Nest, l’un des plus importants fonds de pension britanniques, a annoncé avoir sélectionné Atos en tant qu’administrateuri de son futur régime de retraite.

Le nouveau service, lancé en 2023, s'attachera à tirer le meilleur parti des progrès technologiques et de l'analyse des données pour fournir des services personnalisés et adaptés à chacun de ses adhérents.

Les opérations de traitement des données et la gestion informatique de ce nouveau service reposeront sur les technologies de pointe et la plate-forme d'hébergement Cloud d'Atos, qui fourniront un socle évolutif, souple et à faible intensité carbone, capable de s’adapter aux exigences de demain.

Le nouveau contrat a été attribué conformément à la législation de 2015 relative aux marchés publics. Il aura une durée minimale de dix ans et prévoit une durée de prolongation optionnelle pouvant aller jusqu'à cinq ans, ainsi que la possibilité d'une période supplémentaire de sortie pouvant aller jusqu'à trois ans.

Otto Thoresen, Président, Nest Corporation, a commenté :

« Suite à un appel d'offres très compétitif, je suis heureux de confirmer que nous avons attribué le prochain contrat pour la gestion de nos services à Atos. Nous souhaitions trouver un fournisseur qui soit à la fois capable de soutenir nos ambitions pour étendre le régime de retraite à l’aider du numérique, améliorer notre service aux clients et optimiser l’efficacité en tirant profit des progrès technologiques, tout en réduisant les coûts.

Nous sommes convaincus que le nouveau contrat apportera des avantages significatifs à nos clients, tout en nous permettant de maintenir les coûts à un faible niveau et en garantissant la robustesse et la sécurité de notre service.

Nous nous concentrons maintenant sur la préparation d'une transition sûre et stable des services en 2023 et sur la garantie que ce processus soit transparent pour les clients de Nest. »

Helen Dean, Directrice Générale, NEST, a précisé :

« Je me réjouis d’écrire le prochain chapitre de l'histoire de Nest, soutenue par notre nouveau partenaire. Atos va nous permettre de poursuivre notre succès et d’améliorer nos services pour apporter une valeur ajoutée significative à nos clients dans les années à venir.

L'annonce d'aujourd'hui marque la prochaine étape dans l'évolution de Nest et je suis très fière du chemin parcouru depuis notre création. Il y a plus de treize ans, nous avons bâti un régime de retraite à partir de zéro, qui est aujourd’hui devenu le foyer de millions d'épargnants et le fournisseur de choix de centaines de milliers d'employeurs.

Nous sommes impatients de franchir une nouvelle étape dans l’histoire de Nest en nous appuyant sur cette base solide, optimisant notre régime à l’aide du numérique et continuant de fournir un service de classe mondiale pensé pour les professionnels ».

Adrian Gregory, SEVP d'Atos, Responsable des services financiers et assurances au niveau mondial, a déclaré :

« Nous sommes particulièrement fiers d'avoir obtenu ce contrat et partageons le désir de construire un régime véritablement numérique qui s'adaptera à l'évolution du paysage et sera la pierre angulaire du succès futur de Nest. Ce partenariat offre des perspectives inspirantes. En combinant talents, opérations, processus et technologie pour fournir un service centré sur les adhérents et leurs besoins, les équipes d'Atos spécialisées dans la transformation numérique contribueront à écrire avec Nest le prochain chapitre de son histoire".

Nest va maintenant entamer un programme échelonné de transition vers le nouvel administrateur et assurer un transfert stable et sécurisé des opérations en 2023.

i Notes aux rédacteurs

L’administrateur du régime du Nest gère une série de services, notamment l'inscription des adhérents, la collecte des cotisations, la gestion des comptes et l'accès à l'épargne, la participation des employeurs et la transmission des fonds à l'administrateur du fonds.

Nest a commencé à planifier la transition de ses nouveaux services d'administration vers un nouvel opérateur en 2015 et a lancé son appel d'offres en mai 2019. Six soumissionnaires ont été sélectionnés parmi douze pour un processus compétitif. Les discussions ont reposé sur l'évaluation de leur solidité financière, de leur expérience antérieure dans la mise en place et la gestion de services similaires, et dans la gestion de la transition et des migrations à grande échelle. Les soumissionnaires présélectionnés ont été évalués dans le cadre d'un dialogue ouvert en fonction des facteurs de succès critiques suivants, identifiés par Nest :

- amélioration des résultats pour les clients : notre vision est d'aider des millions de personnes à profiter d'une meilleure retraite. Nos nouveaux services d'administration des régimes doivent se concentrer sur la manière dont les progrès technologiques et l'analyse approfondie des données garantissent une approche cohérente de l'amélioration continue et de l'excellence du service à la clientèle. Ainsi, nous pouvons aider tous nos clients à faire les bons choix et à obtenir de meilleurs résultats pour leur retraite,

- fournir des services conformes à nos valeurs et à nos capacités : Nest porte des valeurs de transparence, de facilité, de responsabilisation et de respect. Nous voulons que nos futurs services se développent en accord avec ces valeurs et travaillent avec un partenaire qui comprend notre ADM et qui peut fournir une expertise qui complète les capacités qui existent déjà au sein de notre organisation,

- garantir l'optimisation des ressources pour nos clients : nous devons adapter nos services aux besoins de nos clients et garantir l'optimisation des ressources tout au long de la durée de vie des services, y compris à la sortie. Nous devons gérer une passation de marché concurrentielle et conforme à la législation,

- assurer la viabilité financièrement de Nest : nous sommes financés par nos membres. Notre nouveau service doit être fourni d'une manière efficace qui cherche à aligner nos intérêts commerciaux, qui soutienne les prévisions financières à long terme du programme et qui permette de maintenir et de développer des flux de revenus durables,

- gérer nos risques : le succès continu de Nest doit reposer sur la confiance. Nos clients doivent avoir confiance en notre capacité à gérer efficacement leurs données et leurs actifs. Il est essentiel que nous puissions gérer une transition en douceur vers notre nouveau service d'administration des régimes et qu'une fois lancé, ce service soit solide et sûr.

Le contrat actuel de Nest s'étend jusqu'en 2023 pour assurer une transition en douceur et un service continu pour les membres.

À propos de Nest

Nest a été mis en place par le gouvernement pour que chaque employeur britannique puisse offrir une pension de retraite à ses employés. Il est aujourd’hui le plus important régime de retraite professionnelle du pays par le nombre d'adhérents, avec plus de 9,7 millions de membres. Un tiers de la population active devrait disposer d'un complément de retraite Nest d'ici la fin des années 2020.

En tant que régime de retraite à but non lucratif, Nest a été créé pour servir les intérêts de ses clients et vise à aider des millions de personnes à profiter d'une meilleure retraite. Les membres de Nest bénéficient d'une stratégie d'investissement primée et d'un des portefeuilles de prestations définies les plus diversifiés du secteur. D'ici la fin de la prochaine décennie, Nest devrait avoir environ 100 milliards de livres sterling d'actifs sous gestion.

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 73 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Atos s'appuiera sur la capacité stratégique et les compétences de son centre d'excellence dédié aux fonds de pension et administrations. Le groupe contribue avec un réseau mondial de professionnels spécialisés dans la digitalisation des services financiers et de la transformation numérique, ainsi qu’avec une expérience étendue résultant de sa collaboration avec les principales institutions financières au Royaume-Uni et dans d'autres pays.

Contact Presse:

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18







