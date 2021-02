February 09, 2021 01:30 ET

 COVID-19 pandeemiaga kaasnenud kaubandussektori drastilise languse tõttu oli Baltika tütarettevõte Baltman OÜ sunnitud sulgema novembris 2020 Ivo Nikkolo brändi esinduspoe Tallinna vanalinnas Suur-Karja tänaval. Baltman OÜ ei pidanud uues majanduslikus olukorras võimalikuks tasuda poe pinna eest üüri, mis ületas Tallinna vanalinna keskmist üürihinda pea neli korda. Kuigi Baltman OÜ sooviks oli tekkinud olukord lahendada üürileandjaga kokkuleppel, mis oleks võimaldanud jätta esinduspood avatuks, keeldus Kalaport OÜ esindaja hr Ivo Nikkolo pakkumistest ja kompromiss luhtus.

Kompromissiläbirääkimiste lõppedes esitas Kalaport OÜ Baltman OÜ vastu hagiavalduse, nõudes 70 140 euro suuruse üürivõla ja viiviste tasumist. Baltman OÜ hinnangul on üüri nõue Kalaport OÜ esitatud ulatuses põhjendamatu ning jääb ka kohtumenetluses seisukohale, et üürileping on käesolevaks hetkeks lõppenud ja üürivõlgnevust Kalaport OÜ esitatud ulatuses ei eksisteeri. Baltman OÜ ei välista jätkuvalt asja lahendamist kompromissiga.





Flavio Perini

Juhatuse esimees, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com