SAN FRANCISCO, 09 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Swift Navigation, une société technologique basée à San Francisco qui redéfinit le GNSS (ou système mondial de navigation par satellite) et la technologie de positionnement précis pour les véhicules autonomes, les applications appliquées à l'automobile, au mobile et au grand public, a annoncé aujourd'hui avoir levé un tour de financement de série C de 50 millions de dollars mené par les investisseurs existants Forest Baskett et Greg Papadopoulos de New Enterprise Associates (NEA), les investisseurs existants Eclipse Ventures et de nouveaux investisseurs, notamment EPIQ Capital Group et KDDI Open Innovation Fund. À ce jour, cette société a levé un financement total 97,6 millions de dollars



Depuis son cycle de financement de série B, Swift a fourni un service de positionnement précis plus efficace et élargi sa couverture mondiale pour répondre aux besoins d'une économie à la demande et satisfaire les niveaux d'autonomie accrus. Parmi ses clients répartis à travers le monde, Swift compte des équipementiers automobiles, des prestataires de logistique du dernier kilomètre, des fournisseurs de téléphonie mobile et des entreprises spécialisées dans la construction de chemins de fer, des plateformes industrielles, des sociétés opérant dans la micromobilité et l'IdO pour les applications grand public. Swift prévoit d'utiliser son dernier tour de financement pour étendre le déploiement de ses clients et poursuivre son expansion à l'échelle mondiale.

Swift propose une plateforme GNSS complète composée d'un moteur de positionnement adaptable au récepteur, le logiciel Starling® qui s'intègre facilement à la suite de capteurs automobiles et offre des corrections de localisation au centimètre près grâce à Skylark™, un système GNSS de positionnement précis à large couverture basé sur le cloud qui fournit en temps réel des données de localisation sécurisées et hautement disponibles à travers les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et un nombre croissant de pays à travers le monde, ceci dans le but d'apporter un positionnement absolu à l'échelle continentale ainsi que le demandent les applications autonomes critiques en matière de sécurité d'aujourd'hui.

Les avantages de la solution de positionnement précis de Swift pour ses diverses applications client sont nombreux. La plateforme de Swift permet aux équipementiers automobiles d'intégrer facilement un positionnement précis et des fonctions de localisation très fiables dans leurs véhicules les plus récents. Les solutions GNSS de précision de Swift améliorent les opérations logistiques du dernier kilomètre, en permettant aux gestionnaires de flotte d'optimiser les itinéraires de livraison, de minimiser les coûts de carburant et d'exploitation et d'obtenir les données d'affluence afin de réduire les retards. La technologie de positionnement très précis de Swift s'intègre facilement aux principales plateformes et appareils mobiles, améliorant ainsi les applications mobiles de géolocalisation. L'architecture basée sur le cloud de Swift Navigation permet aux appareils et aux véhicules mobiles d'obtenir une précision de localisation à la voie de circulation près sans restriction géographique et avec la plus grande confidentialité et sécurité possible.

« Ces dernières années, Swift Navigation s'est développée dans le monde entier, en offrant un service en constante expansion évolutif dans le but de servir des millions d'utilisateurs », a déclaré Greg Papadopoulos, titulaire d'un doctorat et partenaire de coentreprise chez NEA. « NEA est ravie de mener ce tour de financement de série C qui permettra à Swift d'accélérer l'adoption des applications de sécurité et d'autonomie automobiles par les clients. »

« Nous sommes reconnaissants d'avoir derrière nous une base d'investisseurs incroyable qui soutient notre mission, à savoir générer plus d'efficacité et d'intégrité dans la navigation à travers le monde. C'est avec leur soutien que nous avons pu adapter les applications de navigation et d'autonomie de nos clients à l'échelle mondiale », a ajouté Timothy Harris, Co-fondateur et PDG de Swift Navigation. « Merci à NEA, Eclipse, EPIQ et KDDI d'avoir partagé notre vision de l'importance de la navigation de précision dans le déplacement en toute sécurité des personnes, des colis et des véhicules à travers le monde entier. »

Pour en savoir plus sur la manière d'intégrer facilement les solutions de Swift dans votre application, rendez-vous sur swiftnav.com ou contactez sales@swiftnav.com.

À PROPOS DE SWIFT NAVIGATION

Swift Navigation fournit des solutions de positionnement précis pour les applications automobiles, les véhicules autonomes, le mobile et les applications grand public. Ce qui était au début le premier récepteur de cinématique en temps réel (RTK) à faible coût et de haute précision de l'industrie des GNSS est devenu un écosystème de navigation rapide composé de solutions de positionnement destinées aux applications autonomes. Du service de positionnement précis du GNSS continental fourni depuis le cloud par Skylark™ à la solution logicielle intégrée indépendante du matériel représentée par le moteur de positionnement Starling® en passant par les récepteurs Piksi® Multi et résistants Duro® offrant une précision au centimètre près sans oublier les récepteurs RTK Duro Inertial, Swift Navigation permet aux véhicules autonomes de demain de naviguer et de comprendre le monde. En savoir plus sur le site swiftnav.com, suivez Swift sur Twitter @Swiftnav

Contact auprès de la presse :

Swift Navigation

press@swiftnav.com