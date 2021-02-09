旧金山, Feb. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 位于旧金山的Swift Navigation是对GNSS（全球导航卫星系统）和自动驾驶汽车、汽车、移动和大众市场应用的精确定位技术进行重新定义的一家科技企业。该公司今天宣布已通过C轮融资筹集5000万美元资金。此轮融资的领投方包括现有投资者New Enterprise Associates（NEA）的Forest Baskett和Greg Papadopoulos、现有投资方Eclipse Ventures和包括EPIQ Capital Group和KDDI Open Innovation Fund在内的新投资方。到目前为止，该公司总共筹集了9760万美元的资金。



自B轮融资以来，Swift提供了更高性能的精确定位服务，并扩大了全球覆盖范围，以满足按需经济和更高自动驾驶级别的需求。Swift的全球客户包括汽车OEM、最后一英里交付提供商、移动提供商以及为大众市场应用建设铁路、工业、微移动和物联网平台的客户。Swift计划利用其最新一轮融资来扩大客户部署规模并继续推进全球扩张。

Swift提供一个全面的GNSS平台，包括接收器无关型Starling®软件定位引擎，可轻松集成到汽车传感器套件并通过Skylark™提取厘米级精度的位置修正。Skylark是Swift基于云的广域GNSS精密定位服务，可为美国、欧洲、日本、韩国、澳大利亚以及全球越来越多的国家/地区提供实时、安全、高度可用的位置数据，在大陆尺度为当今安全关键型自动驾驶应用提供所需的绝对定位。

Swift的精确定位解决方案为各类客户应用带来了诸多益处。Swift的平台让汽车OEM能够将精确定位和高信任位置功能轻松集成到其最新车型中。Swift的精确GNSS解决方案改善了最后一英里运营，使车队管理人员能够优化配送路线，最大限度地降低燃料和运营成本，并通过众包信息减少延迟。Swift高度精确的定位技术可便捷集成到领先的移动设备和平台中，增强了位置驱动的移动应用。Swift Navigation基于云的架构允许移动设备和车辆在不受地理限制的情况下实现车道级别的定位精度，同时提供最高程度的隐私和安全性。

“在过去几年，Swift Navigation实现了全球业务扩展，服务范围不断扩大，并能够加以扩展以便为数百万用户提供服务，” NEA风险合伙人Greg Papadopoulos博士表示， “NEA很高兴能领投此次C轮融资，这将使Swift加快客户对汽车安全和自动驾驶应用的采用。”

“我们非常感谢能获得这一卓越投资方群体的支持，他们支持我们完成使命，那就是在世界导航领域中实现更高的效率和可靠性。正是在他们的支持下，我们才得以在全球范围内扩展客户的自动驾驶和导航应用，”Swift Navigation联合创始人兼首席执行官Timothy Harris补充道， “感谢NEA、Eclipse、EPIQ和KDDI，关于精确导航对全球范围内人员、包裹和车辆更安全移动的重要性，他们与我们有着相同的愿景。”

如需详细了解如何将Swift解决方案便捷集成到您的应用中，请访问 swiftnav.com或联系sales@swiftnav.com。

关于SWIFT NAVIGATION

SWIFT NAVIGATION为汽车、自动驾驶车辆、移动和大众市场应用提供精确定位解决方案。从GNSS行业首个低成本、高精度、实时动态技术（RTK）接收器，现在的Swift Navigation已经发展成为包含众多自动驾驶应用定位解决方案的生态系统。从由Skylark™通过云提供的大陆GNSS精确定位服务、独立于硬件的集成软件解决方案Starling®定位引擎，到厘米级精确度的 Piksi®Multi和强化型Duro®和Duro Inertial RTK接收器，Swift Navigation正在实现自动驾驶的未来，让人们去探索和了解世界。更多信息请见swiftnav.com，在推特上关注Swift：@Swiftnav

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