三藩市, Feb. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 總部位於三藩市的 Swift Navigation 是一家重新定義 GNSS（全球導航衛星系統）和無人駕駛汽車、汽車、流動和大眾市場應用精確定位技術的科技公司，今天宣佈在 C 輪融資中籌集了 5,000 萬美元，此次投資由現有投資者 New Enterprise Associates (NEA) 的 Forest Baskett 和 Greg Papadopoulos、Eclipse Ventures，以及包括 EPIQ Capital Group 和 KDDI Open Innovation Fund 在內的新投資者領投。公司至今共籌集了 9.67 億美元的資金。



自從 B 輪融資以來，Swift 已提供性能更高的精確定位服務，並擴大其全球覆蓋範圍，以滿足按需經濟和更高自主水平的需求。Swift 遍佈全球各地的客戶包括汽車 OEM、最後一公里交付供應商、流動供應商，以及為大眾市場應用構建鐵路、工業、微流動和物聯網平台的客戶。Swift 計劃利用其最新一輪資金擴展客戶部署，並繼續在全球擴張。

Swift 提供全面的 GNSS 平台，由與接收器無關的 Starling® 軟件定位引擎組成，可輕鬆與汽車感應器套件整合，並從 Skylark™（Swift 的廣域及基於雲端的 GNSS 精確定位服務）中提取精確到厘米的位置校正，在美國、歐洲、日本、韓國、澳洲以及全球越來越多的國家／地區提供實時、安全且高度可用的位置數據，以實現當今安全關鍵的自動應用所需的大洲範圍內的絕對定位。

Swift 的精確定位解決方案具備針對不同客戶應用的好處。Swift 的平台使汽車 OEM 能夠輕鬆將精確的定位和高可信度的定位功能整合至其最新的車輛中。Swift 的精確 GNSS 解決方案改善了最後一英里的營運，使車隊管理者能夠優化交付路線，將燃料和營運成本降至最低，並提供眾包資訊以減少延誤。Swift 的高精度定位技術可輕鬆整合到領先的流動裝置和平台中，從而增強定位驅動的流動應用程式。Swift Navigation 的雲端架構讓流動裝置和車輛能夠在沒有地理限制的情況下實現車道級別的定位準確性，並具有最大的私隱和安全性。

NEA 風險合作夥伴 Greg Papadopoulos 博士說：「在過去幾年，Swift Navigation 已遍及全球，提供可擴展至服務數百萬用戶的不斷擴展服務。NEA 很高興為 C 輪融資領投，這將使 Swift 能夠加速客戶在汽車安全和自主應用中的採用。」

Swift Navigation 聯合創始人兼行政總裁 Timothy Harris 表示：「我們很高興背後有令人驚歎的投資者基礎，它們協助我們為導航世界實現更高效率和更有誠信的使命。在它們的協助下，我們能夠在全球擴展客戶的自動和導航應用程式。感謝 NEA、Eclipse、EPIQ 和 KDDI 分享我們對精確導航在全球更安全載運人、包裹和車輛的重要性的願景。」

如欲進一步了解如何輕鬆將 Swift 的解決方案整合到您的應用中，請瀏覽 swiftnav.com 或聯絡 sales@swiftnav.com。

關於 SWIFT NAVIGATION

Swift Navigation 為汽車、無人駕駛汽車、流動和大眾市場應用提供精確定位解決方案。Swift Navigation 最初為 GNSS 行業提供首個低成本、高精度及實時運動 (RTK) 接收器，現已演變為用於自主應用定位解決方案的 Swift Navigation 生態系統。從 Skylark™ 由雲端提供的全球 GNSS 精確定位服務，到獨立於硬件的整合軟件解決方案（即 Starling® 定位引擎），再到厘米級的精確 Piksi® Multi、加固的 Duro® 及 Duro Inertial RTK 接收器，Swift Navigation 協助實現憑藉無人駕駛汽車導航和理解世界的未來。如欲了解更多資訊，請瀏覽 swiftnav.com，以及在 Twitter 上關注 Swift (@Swiftnav)

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