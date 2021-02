February 11, 2021 03:00 ET

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot) 11.2.2021 klo 10.00 EET

Osakeohjelmat 2021–2023 UPM:n osakepohjaisissa kannustejärjestelmissä

UPM:n hallitus on hyväksynyt yhtiön pitkän aikavälin kannustejärjestelmien eli tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän (Performance Share Plan) sekä viivästetyn osakepohjaisen kannustepalkkiojärjestelmän (Deferred Bonus Plan) mukaiset uudet osakepalkkio-ohjelmat kaudelle 2021–2023.

Pitkän aikavälin kannustejärjestelmät koostuvat vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää UPM:n hallituksen hyväksyntää.

Tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2021–2023 ansaintakriteerinä on osakkeen kokonaistuoton kehitys ajanjaksolla 2021–2023.

Viivästetyn osakepohjaisen kannustepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit perustuvat konsernin käyttökatteeseen ja kunkin liiketoiminta-alueen käyttökatteeseen. Kauden 2021–2023 ohjelma koostuu yhden vuoden ansaintajaksosta (2021) ja sitä seuraavasta kahden vuoden rajoitusjaksosta (2022–2023).

Kauden 2021–2023 osakepalkkio-ohjelmien piiriin kuuluu yhteensä 456 henkilöä. Mikäli asetetut ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, näiden ohjelmien perusteella luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä on arviolta noin 1 025 000 osaketta. Edellä mainittu osakepalkkioiden arvioitu enimmäismäärä on ilmaistu palkkioiden bruttomääränä, josta vähennetään asianmukaiset verot ennen kuin osakkeet toimitetaan ohjelmien piirissä oleville henkilöille.

Osakkeet luovutetaan antamalla jo olemassa olevia osakkeita, joten ohjelmilla ei ole laimentavaa vaikutusta. Ansaintakriteerien saavuttamisen lisäksi palkkion saaminen on kummassakin ohjelmassa ehdollinen työsuhteen jatkumiselle. Kauden 2021–2023 ohjelmien perusteella ansaitut osakepalkkiot toimitetaan vuonna 2024.

