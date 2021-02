February 11, 2021 04:00 ET

Nokia e CPQD exploram potencial do 5G em parceria de Open RAN

Parceria vai desenvolver casos de uso inovadores em 5G, ao explorar as possibilidades de controle inteligente de redes de acesso (Radio Intelligent Controller, RIC), no âmbito de Open RAN

Cidades inteligentes, Indústria 4.0 e acesso fixo sem fio (Fixed Wireless Access, FWA) estão entre os casos de uso previstos no escopo da parceria

8 de fevereiro de 2021

Espoo, Finlândia – A Nokia anunciou, hoje, parceria com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD) do Brasil, para desenvolver aplicativos e soluções de Open RAN (O-RAN) para controle inteligente de redes de acesso (Radio Intelligent Controller, RIC)

A parceria terá por foco o desenvolvimento de casos de uso em 5G, como acesso fixo sem fio (Fixed Wireless Access, FWA), cidades inteligentes, Internet das Coisas para Indústria 4.0 e redes de missão crítica, customizados para o mercado brasileiro e em colaboração com as operadoras móveis clientes da Nokia no Brasil.

A partir da solução da Service Enablement Platform (SEP), da Nokia, que combina os recursos do RIC a uma computação de borda de multiacesso (Multi-access edge computing, MEC), a parceria foi projetada para criar casos de uso inovadores para a borda da rede, viabilizados pela solução otimizada e aberta da Nokia, AirFrame, para o servidor de borda, de modo que o CPQD possa explorar o potencial do 5G em oferecer um desempenho de rede superior, com segurança, menor consumo de energia e maior confiabilidade.

A solução SEP, da Nokia, habilita o desevolvimento de casos de uso inovadores mais perto da RAN. É executada no data center e pode compartilhar infraestrutura com Cloud RAN ou com outras funções virtualizadas de rede, por usar recursos abertos de API para tornar possível um ambiente de nuvem edge ágil e dinâmico, para um processo de inovação seguro com o ecossistema e seus participantes. A solução AirFrame, da Nokia, oferece infraestrutura de nuvem segura e de alta performance para ambientes internos e externos.

RIC é uma tecnologia virtualizada de otimização em 5G que adiciona programabilidade ao RAN e torna possível o desenvolvimento de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina, bem como novos serviços. Tambem fornece uma estrutura para implementação de aplicativos provenientes de várias fontes. A plataforma RIC fornece funções e interfaces que aumentam as possibilidades de otimização, automação e permitem implementações de serviço mais rápidas e flexíveis.

Fundado em 1976, o CPQD é uma das maiores instituições independentes de pesquisa e desenvolvimento na área de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) do Brasil. Sua missão é aumentar a competitividade tecnológica do país e contribuir para elevar a inclusão digital da sociedade. É o primeiro centro de pesquisa da América Latina a trabalhar em aplicativos para a plataforma RIC.

Frederico Nava, Diretor de Soluções Tecnológicas e Consultoria do CPQD, disse: “Esta é uma colaboração importante, que ajudará a moldar o futuro das redes 5G no Brasil. Desejamos manter parceria frutífera e bem-sucedida com a Nokia e estamos ansiosos para apresentar ao mercado uma variedade de casos de uso inovadores que tenham por base o 5G”.

Ari Kynäslahti, Chefe de Tecnologia e Estratégia da Nokia Mobile Networks, comentou: “Essa importante parceria irá explorar o potencial para casos de uso 5G inovadores, que terão valor no mundo real no Brasil em uma gama de áreas como cidades inteligentes e acesos fixo sem fio. Nosso RAN Intelligent Controller terá um papel crítico nessa pesquisa e vai ajudar a explorar e testar casos que colocarão o Brasil na vanguarda da era 5G”.

