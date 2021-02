February 11, 2021 11:45 ET

Jeudi 11 février 2021

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2020 À 937,2 M€

Recul annuel limité à -14,9 % (-10,9 % à périmètre et taux de change constants)

Nouveau trimestre de reprise au T4, à +4,8 % (+13,6 % à PCC (1) )

Résultat opérationnel courant 2020 anticipé à plus de 100 M€

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, a enregistré sur l’année 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 937,2 M€, limitant le recul annuel à -14,9 % et -10,9 % à périmètre et taux de change constants.

Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 31 décembre)

En M€ - non audité 2020 2019 Variation Variation PCC (1) 1er semestre 387,1 566,5 -31,7 % -31,0 % 3ème trimestre 262,0 259,8 +0,9 % +6,7 % 4ème trimestre 288,1 274,9 +4,8 % +13,6 % Total 12 mois 937,2 1 101,2 -14,9 % -10,9 %

(1) À périmètre et taux de change constants.

REPRISE CONFIRMÉE AU 4èmeTRIMESTRE 2020

Après un 1er semestre fortement impacté par la crise sanitaire mondiale, la reprise entamée en septembre s’est confirmée au 4ème trimestre, avec un chiffre d’affaires de 288,1 M€ en hausse de +4,8 %. À périmètre et taux de change constants, la progression trimestrielle est de +13,6 % compte tenu d’un impact de change de -24,0 M€, dont -17,6 M€ sur la livre turque et -5,2 M€ sur le dollar US. AKWEL surperforme toujours l’évolution de la production automobile mondiale, en baisse de -0,7 % sur le dernier trimestre.

Cette performance, qui s’est confirmée trimestre après trimestre au cours de l’année 2020, s’explique par des prises de parts de marché auprès des clients stratégiques du Groupe et par une activité Aftermarket élevée, notamment sur les réservoirs SCR.

ANALYSE DE LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

La répartition géographique du chiffre d’affaires 2020 par zone de production se décompose de la façon suivante :

France : 275,5 M€ (-16,9 %)

Europe (hors France) et Afrique : 273,3 M€ (-18,5 %)

Amérique du Nord : 233,2 M€ (-13,5 %)

Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 150,1 M€ (-3,8 %)

Amérique du Sud : 5,1 M€ (-42,5 %)

Toutes les zones géographiques sont en retrait dans le contexte de crise, mais trois sites ont néanmoins enregistré des records d’activité : Paredes de Coura au Portugal, Villieu en France et Chongqing en Chine.

Dans la continuité des trimestres précédents, la famille de produits Air (87,0 M€) est la plus performante avec une progression de +8,8 % en un an. Les activités Dépollution (-12,8 % à 184,0 M€) et Carburants (-15,1 % à

113,4 M€), pourtant majoritairement dédiées au diesel, enregistrent une baisse limitée sur l’année. La ligne de produits Mécanismes baisse quant à elle de -13,5 % à 125,9 M€.

Le chiffre d’affaires Outillages est en recul à -8,2 % à 42,2 M€, après une année 2019 atypique.

FORTE GENERATION DE FREE CASH FLOW SUR L’ANNEE

La situation financière du Groupe a continué de bénéficier d’une politique rigoureuse de gestion et de maîtrise des investissements engagée avant la crise. AKWEL prévoit un free cash flow supérieur à 100 M€ sur l’exercice et dispose à fin décembre 2020, hors dettes locatives, d’une trésorerie nette de près de 70 M€, avec une baisse de l’endettement financier de 94,2 M€ sur l’année (-27,4 M€ sur le seul 4ème trimestre malgré le versement d’une nouvelle avance provisionnelle de 9 M€ pour retours garantie).

AMÉLIORATION DE LA PREVISION DE RESULTATS

Grâce à l’engagement des équipes dans cette période exigeante, aux efforts de gestion poursuivis et sous l’effet d’une dynamique d’activité particulièrement soutenue au second semestre, les résultats annuels du Groupe sont anticipés en progression, avec un résultat opérationnel courant prévu à plus de 100 M€, supérieur aux attentes.

AKWEL a terminé cette année 2020 avec une situation financière solide et des parts de marché renforcées. Le Groupe reste néanmoins prudent sur ses perspectives 2021, dans un marché qui reste toujours peu visible, et s’attache à maintenir la souplesse et l’efficacité de son outil industriel tout en investissant pour accompagner les tendances du marché, notamment en matière de véhicules propres.

Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP

