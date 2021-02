Coop Pank AS

February 12, 2021 01:00 ET

Coop Panga 2021. aasta jaanuari majandustulemused:



Panga klientide arv kasvas jaanuaris 2300 võrra ja ulatus kuu lõpuks 89 000-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 35%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas jaanuaris 15 miljoni euro võrra ulatudes jaanuari lõpu seisuga 773 miljoni euroni. Kodumaiste äri- ja eraklientide hoiused kasvasid kokku 17 miljonit eurot, rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht vähenes 2 miljonit eurot. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 55%.

Panga laenuportfell kasvas jaanuaris 7 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 677 miljoni euroni. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 42%.

Laenude allahindluse kulu oli jaanuaris 0,2 miljonit eurot, mis on 21% vähem kui aasta varem.

Aastaga on panga netotulud kasvanud 28% ja tegevuskulud 8%.

Pank teenis jaanuaris 1,07 miljon eurot puhaskasumit, mis on 89% rohkem kui samal perioodil aasta tagasi.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar:

„Head meelt teeb jätkuvalt klientide arvu kiire kasv. Usun, et inimesed väärtustavad üha enam, et Coop nii panga kui ka jaekaubandusketina reaalselt lahendab Eesti inimeste jaoks olulist probleemi, tuues igapäevased pangateenused ja esmatarbekaubad inimeste elukohale lähemale. Suuremad soodustused igapäevastele kaupadele Coopi poodides on täna üks olulisemaid argumente panga kliendiks tulemisel.

Klientide arvu kasv tõi kaasa kodumaiste hoiuste jätkuva sissevoolu: kodumaiste äri- ja eraklientide hoiused kasvasid jaanuaris kokku 17 miljonit eurot ja aastaga oleme hoiuste mahtu kasvatanud 55%.

Nägime jaanuaris tavapärasest mõnevõrra tagasihoidlikumalt laenuportfelli kasvu, kuid aastaga on panga laenuportfell kasvanud märkimisväärsed 42%.

Jaanuari tugev kasum on täiendav kinnitus, et panga kiiresti kasvavad ärimahud on jõudnud tasemele, mis võimaldavad kasvatada tulusid kuludest oluliselt kiiremini. Seetõttu saavutasime jaanuaris kõigis olulistes tulemusnäitajates rekordilised tasemed. Panga kulu-tulu suhe oli jaanuaris 54,4% ja omakapitali tootlikkus 12,8%. Kuigi majanduse väljavaade käesolevaks aastaks ei ole veel lõplikult selge, jätkame ärimahtude kasvatamise kursil ka 2021. aastal.“

Coop Panga põhjalikumad kvartaliaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 89 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:

Kerli Lõhmus

Finantsjuht

Telefon: +372 669 0902

E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee





