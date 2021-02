Gyldendal A/S

February 12, 2021 12:31 ET

Selskabsmeddelelse nr. 3/2021

København, 12. februar 2021

Gyldendal A/S





Ved selskabsmeddelelse nr. 2/2021 i går kl. 10.13 udsendte sin Gyldendal sin årsrapport via Nasdaq’s systemer. Årsrapporten i PDF-udgave var vedhæftet selskabsmeddelelsen.

I går kl. 18 blev årsrapporten i ESEF-udgave (European Single Electronic Format) indberettet til Finanstilsynet via Finanstilsynets OAM-system.





Det præciseres hermed, at indholdet af de to indberettede årsrapporter i hhv. PDF-udgave og EFES-udgave er 100% identisk, men at det er årsrapporten i ESEF-udgaven, der udgør den autentiske version af Gyldendals årsrapport i henhold til transparensreglerne.





For god ordens skyld vedhæftes den autentiske version af årsrapporten i EFES-format denne meddelelse.









For yderligere oplysninger:

Direktør Bjarne Ponikowski

Telefon 3375 5708

Mobil 2529 2282

