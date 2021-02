(Bergen, 17. februar 2021) Mowi hadde rekordhøye volumer i alle forretningsområder i 2020. Selskapet slaktet 440 000 tonn laks, solgte 240 000 tonn videreforedlede produkter og produserte 540 000 tonn fôr.



Mowi høstet rekordmye laks i både fjerde kvartal og 2020 i sin helhet. Selskapet fortsatte å dra nytte av den økte etterspørselen etter videreforedlede produkter, og satte ny produksjonsrekord for enheten Consumer Products for kvartalet og for hele året. Tilsvarende leverte fôrenheten svært gode resultater og rekordhøye volumer.

– Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke alle mine kolleger i Mowi for at de har klart å levere rekordvolumer i alle forretningsenheter i et ekstremt krevende år. Jeg er også svært imponert over måten vi har klart å holde alle trygge så langt i pandemien takket være strenge smitteverntiltak, sier Mowis konsernsjef, Ivan Vindheim.

Mowi sin integrerte verdikjede viser nok en gang styrke i en krevende tid. Consumer Products har klart å svare på den økte etterspørselen i dagligvare. Mowis fabrikker har produsert mer videreforedlede produkter enn noen gang, og den gode utviklingen i dagligvare synes å fortsette.

Covid-19 påvirker resultatene

Mowi sine resultater i fjerdekvartal ble sterkt påvirket av Covid-19 og omfattende smitteverntiltak verden over, samt sesongmessige høye volumer.

Selskapet oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 49 millioner euro i fjerdekvartal 2020, sammenlignet med 166 millioner euro i samme kvartal i 2019. Kostnadene er redusert sammenlignet med fjerde kvartal i 2019, så resultatet er redusert grunnet betydelig svakere priser.

– Pandemien påvirker fremdeles hjemmekonsumet i stor grad, og selv om salget i dagligvare er godt er den totale etterspørselen redusert med om lag 5%. Vi har likevel sterk tro på de langsiktige markedsutsiktene for næringen. En stor andel av dagligvarekundene er forventet å handle permanent mer etter pandemien i dagligvare, selv om restaurantsegmentet gradvis åpner igjen etter hvert, sier Vindheim.

Mowi rapporterte driftsinntekter og andre inntekter på 1 008 millioner euro

(1 112 millioner euro) i fjerde kvartal 2020. Totale oppdrettsvolumer i kvartalet var på 126 634 tonn (116 314 tonn). Prognose for oppdrettsvolumer for 2021 er uendret på 445 000 tonn.

Ros for bærekraft

Mowi får nok en gang skryt for sitt bærekraftsarbeid. Selskapet er blitt kåret til verdens mest bærekraftige proteinprodusent i den anerkjente Coller FAIRR Protein Index, og organisasjonen CDP har gitt Mowi toppscore for måten selskapet arbeider for å hindre klimaendringer.

– Bærekraft kommer til å bli enda viktigere for Mowi og resten av havbruksnæringen fremover. Ved å produsere sunn og god mat på en bærekraftig måte er vi en del av løsningen, sier Vindheim.

Utbytte

Utbytte til aksjonærene er en vesentlig del av Mowis finansielle strategi. For å gjøre utbytte mer forutsigbart og transparent har styret valgt å operasjonalisere selskapets utbyttepolitikk ved å innføre ordinært og ekstraordinært utbytte. Mowi har ambisjon om å skape langsiktige aksjonærverdier gjennom både positiv aksjekursutvikling og økende utbytte i tråd med den langsiktige inntjeningen. Kvartalsvis ordinært utbytte skal under normale omstendigheter tilsvare minimum 50% av underliggende resultat per aksje. Overskuddskapital vil bli utbetalt som ekstraordinært utbytte. Styret vil fastsette overskuddskapital på grunnlag av forventet kontantstrøm, investeringsplaner, finansieringsforhold og finansiell fleksibilitet. I forlengelsen av dette vil et langsiktig mål for netto rentebærende gjeld bli fastsatt og oppdatert jevnlig.

På dette grunnlaget har styret besluttet et utbytte på 0,32 kroner per aksje i ordinært utbytte i første kvartal 2021, tilsvarende 50% av underliggende resultat per aksje i fjerde kvartal 2020.

