NOUVELLE GOUVERNANCE ET NOMINATIONS À LA TÊTE DU GROUPE BOUYGUES



Le conseil d’administration de Bouygues s’est réuni le 17 février 2021 et a décidé, sur proposition de Martin Bouygues, et après consultation du comité de sélection et des rémunérations, de procéder à un changement de gouvernance ainsi qu’à des nominations à la tête du Groupe.

À compter du 17 février 2021, les fonctions de président et de directeur général seront dorénavant dissociées.

Martin Bouygues exercera les fonctions de président du groupe Bouygues. À ce titre, il continuera de présider le conseil d’administration, il participera aux réunions portant sur la stratégie du Groupe et il représentera Bouygues auprès des pouvoirs publics, des grands clients et des partenaires. Il mènera également les missions spécifiques qui lui seront confiées par le Conseil.



Olivier Roussat, précédemment directeur général délégué, est nommé directeur général du Groupe. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il exerce la direction générale de Bouygues SA et assure l’animation et la coordination des cinq Métiers. À ce titre, il préside le comité de direction générale du Groupe.

Olivier Roussat, 56 ans, ingénieur diplômé de l’INSA de Lyon, a rejoint Bouygues Telecom à sa création en 1995 après un début de carrière chez IBM. Il a ensuite été promu directeur du réseau en 2003 avant de devenir, en 2007, directeur du pôle Performances et Technologies de Bouygues Telecom, puis directeur général. Il est nommé président-directeur général en 2013. Il rejoint Bouygues SA en 2016 au poste de directeur général délégué du Groupe.

Pour l’assister dans ses missions, deux nouveaux directeurs généraux délégués sont nommés à ses côtés :

Edward Bouygues, directeur de la stratégie de Bouygues Telecom, rejoint Bouygues SA avec la responsabilité du développement des télécoms, de la RSE et de l’innovation du Groupe. Il sera nommé, par ailleurs, président de Bouygues Europe, entité de représentation de Bouygues auprès de l’Union européenne à Bruxelles. Parallèlement à ses fonctions chez Bouygues SA, Edward Bouygues consacrera une partie de son temps à Bouygues Telecom où il exercera les fonctions de vice-président, en charge du développement.

Edward Bouygues, 36 ans, est diplômé de l’ESSCA d’Angers et titulaire d’un MBA de la London Business School. Il a rejoint le Groupe en 2009 comme conducteur de travaux chez Bouygues Bâtiment Ile-de-France et exercé des fonctions commerciales chez Bouygues Construction. En 2014, il rejoint Bouygues Telecom en tant que responsable marketing. En 2017, il est nommé à la tête du réseau Clubs Bouygues Telecom (RCBT) avant de prendre la direction de la stratégie en 2019.

Edward est membre du conseil d’administration de Bouygues depuis 2016. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il rejoint le comité de direction générale du Groupe.



Pascal Grangé, 59 ans, directeur général adjoint, directeur financier depuis le 1er octobre 2019 et membre du comité de direction générale du Groupe, est nommé directeur général délégué. Il conserve ses fonctions de directeur financier du Groupe.

Titulaire d’une maîtrise de gestion, d’une maîtrise de droit et d’un DESS de finances de l’université Paris Dauphine, Pascal Grangé a rejoint le Groupe en 1986. Il a exercé de nombreuses responsabilités administratives et financières chez Bouygues, SCREG, SAUR, puis Bouygues Construction dont il a été directeur général délégué de 2008 à 2019.

À l’issue du conseil d’administration du 17 février 2021, Martin Bouygues a déclaré :

« Le groupe Bouygues fêtera bientôt ses 70 ans. Il s’est construit sur une culture d’entreprise forte et originale et n’a connu que deux pdg depuis sa création. Nous avons souhaité doter Bouygues de la gouvernance la plus efficace pour faire face aux défis économiques, climatiques, sociétaux et digitaux que nous avons à relever. L’arrivée d’une nouvelle génération de dirigeants reconnus pour leur professionnalisme, formés dans le Groupe et qui en maîtrisent parfaitement la culture, s’inscrit dans la tradition de Bouygues qui, depuis sa création, a toujours su choisir ses dirigeants en son sein pour assurer son développement. »

