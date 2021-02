GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO 18.2.2021 KLO 11.20



Gofore vahvistaa digitaalisen muutoksen neuvonantopalveluitaan ostamalla CCEA Oy:n

Gofore Oyj ja CCEA Oy:n myyjät ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla Gofore ostaa 95 prosenttia muutosten läpiviennin asiantuntijayritys CCEA Oy:n osakekannasta. Yritysoston myötä Gofore vahvistaa strategiansa mukaisesti asemaansa kokonaisvaltaisen digitaalisen muutoksen neuvonantajana ja pääasiallisena palveluntarjoajana laaja-alaisissa muutoshankkeissa. Kaupan suunniteltu toteuttamispäivä on 1.3.2021.

CCEA Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita ja neuvonantoa vaativien muutosten läpivientiin, muutosportfolion johtamiseen sekä muutoskyvykkyyksien kehittämiseen. Näissä palveluissa yhtiö on johtavassa asemassa Suomessa ja se työllistää tällä hetkellä noin 50 asiantuntijaa Espoon ja Singaporen toimipisteissään. CCEA Oy:n laajaan asiakaskuntaan kuuluu Suomen suurimpia kansainvälisesti toimivia yrityksiä, kuten Outokumpu, Neste ja KONE.

CCEA Oy:n liikevaihto oli 5,2 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 1,1 miljoonaa euroa vuonna 2020. Kaupassa siirtyy myös CCEA Oy:n täysin omistama tytäryhtiö, muutosten mittaamiseen erikoistunut Celkee Oy, jonka liikevaihto oli 0,4 miljoonaa euroa ja EBITDA 0,1 miljoonaa euroa vuonna 2020. Varsinaista tilinpäätöstä ei CCEA-konsernista ole laadittu vuodelta 2020.



Kaupassa CCEA:n perustaja, pääomistaja ja nykyinen toimitusjohtaja Reetta Rajala perheineen myy kaikki omistamansa CCEA Oy:n osakkeet Gofore Oyj:lle. Gofore omistaa yrityskaupan jälkeen 95 prosenttia CCEA Oy:n osakekannasta ja CCEA:n johtoryhmän jäsenet Mira Dahlman, Juha Lindfors, Auli Packalén ja Johanna Wäänänen omistavat jatkossa yhteensä 5 prosenttia. CCEA Oy jatkaa toimintaansa itsenäisenä yhtiönä ja raportoidaan osana Gofore-konsernia kaupan toteutumisesta lähtien, arviolta 1.3.2021. Kaupan toteutumiselle ehdollisena CCEA:n toimitusjohtajana aloittaa 1.3.2021 Johanna Wäänänen.



Ostettavan osakekannan kauppahinta 6,4 miljoonaa euroa muodostuu liiketoiminnan velattomasta hinnasta 6,175 miljoonaa euroa ja nettokassasta maksettavasta korvauksesta, arviolta 0,255 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan 6,4 miljoonan euron käteisvastikkeena.



Gofore arvioi kaupan liikevaihtovaikutuksen olevan konsernin vuoden 2021 tilinpäätökseen noin 6 miljoonaa euroa.

Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

“CCEA:n tiimi ja ihmislähtöisen muutoksen osaaminen täydentävät loistavasti Goforen vahvaa digitaaliseen muutokseen liittyvää osaamista. Ihmislähtöinen muutoksen läpivienti yhdistettynä teknologiaosaamiseen tekee Goforesta johtavan muutosten läpiviennin konsulttiyrityksen Suomessa. Meidän asiakkaamme käyvät läpi ennenkuulumattoman suurta muutosta siirtyessään kohti digitaalista liiketoimintaa ja toimintamalleja. Meidän tehtävämme on heidän auttamisensa tässä muutoksessa. Kyse on viime kädessä ihmisiin liittyvästä muutoksesta, jonka teknologia mahdollistaa ja sitä yhdistymisemme lupaa. “

Reetta Rajala, CCEA:n toimitusjohtaja 28.2.2021 asti, kommentoi:

“CCEA ja Gofore suhtautuvat muutosprojekteihin ihminen edellä: Gofore puhuu ihmisten ohjaamasta digitaalisesta muutoksesta, CCEA ihmislähtöisestä muutoksen läpiviennistä. Yhtiöt ovat hyvä match. Viimeisten 13 vuoden ajan olen elänyt ja hengittänyt perustamani yrityksen kautta muutosten läpivientiä ja antanut kaikkeni tälle upealle yritykselle. Luottavaisin mielin luovutan kapulan Goforelle, CCEA:n uudelle toimitusjohtajalle Johannalle Wäänäselle sekä huipulle johtoryhmälle.”

Johanna Wäänänen, CCEA:n toimitusjohtaja 1.3.2021 lähtien, kommentoi:

“Uskon, että matkamme Goforen kanssa on hieno mahdollisuus asiakkaillemme ja osaajillemme. Goforen kanssa autamme asiakkaitamme onnistumaan erityisesti digitalisaatiomuutoksissa, joissa ihminen on lopulta muutoksen ytimessä. Muutoksen läpivienti, muutosportfolion johtaminen, muutoskyvykkyyden kehittäminen ja muutoksen mittaaminen säilyvät tekemisemme keskiössä.”



CCEA Oy:n avainluvut 2020

(Euroa, milj.) 2020 Tuloslaskelma Liikevaihto 5,24 Käyttökate 1,09 Liikevoitto 1,05 Tase 31.12.2020 Pysyvät vastaavat 1,57 Pitkäaikaiset saamiset 0,04 Lyhytaikaiset saamiset 0,92 Rahat ja pankkisaamiset 1,04 Vastaavaa yhteensä 3,57 Vastattavaa Oma pääoma 2,46 Pitkäaikainen vieras pääoma 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma 1,11 Vastattavaa yhteensä 3,57



Celkee Oy:n avainluvut 2020

(Euroa, milj.) 2020 Tuloslaskelma Liikevaihto 0,44 Käyttökate 0,08 Liikevoitto -0,01 Tase 31.12.2020 Pysyvät vastaavat 0,11 Pitkäaikaiset saamiset 0,00 Lyhytaikaiset saamiset 0,20 Rahat ja pankkisaamiset 0,35 Vastaavaa yhteensä 0,66 Vastattavaa Oma pääoma 0,23 Pitkäaikainen vieras pääoma 0,28 Lyhytaikainen vieras pääoma 0,15 Vastattavaa yhteensä 0,66

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com

Reetta Rajala, toimitusjohtaja, CCEA Oy

p. 040 779 8313

reetta.rajala@ccea.com



Johanna Wäänänen, toimitusjohtaja, CCEA Oy 1.3.2021 lähtien

p. 050 511 9110

johanna.waananen@ccea.com



Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210



Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme digitaalista, eettistä maailmaa. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä yli 700 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla. Lisätietoja osoitteessa www.gofore.fi .

CCEA on ihmislähtöisen muutoksen asiantuntijayritys, jolla on poikkeuksellinen kyky saada ihmiset tekemään työnsä ja ajattelemaan uudella tavalla. Me viemme muutokset sinnikkäästi läpi. Vaikka yksi ihminen kerrallaan. Näin maksimoimme asiakkaidemme muutosinvestoinnin tuoton. Meillä on yli 50 muutoksen läpiviennin, muutoskyvykkyyden kehittämisen, muutoksen mittaamisen ja muutosportfolion johtamisen asiantuntijaa, joiden tuottama palvelu saa 100 % asiakkaistamme suosittelemaan CCEA:ta. Lue lisää osoitteessa ccea.fi .