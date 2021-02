COMMUNIQUE DE PRESSE _

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PROPOSITIONS A L’ASSEMBLEE GENERALE 2021

La Défense, le 18 février 2021 – Sur recommandation du Comité des Nominations et du Gouvernement d’entreprise, le Conseil d’Administration de Nexans a décidé de proposer à l’Assemblée Générale des actionnaires 2021 de renouveler, pour une durée de quatre ans, les mandats d’administrateurs d’Andrónico Luksic Craig et de Francisco Pérez Mackenna, administrateurs proposés par l’actionnaire principal Invexans Limited, et de Marc Grynberg, administrateur indépendant.

Sur proposition des Conseils de surveillance des Fonds Communs de Placement d’Entreprise et des salariés actionnaires, les deux candidats au mandat d'administrateur représentant les salariés actionnaires sont Selim Yetkin, Responsable des ventes Industrie et Solutions (ISP) au Royaume Uni, et Selma Alami, Directrice Générale Adjointe de la business Unit North West Africa. Sur recommandation du Comité des Nominations et du Gouvernement d’entreprise, le Conseil d’Administration de Nexans a décidé de soutenir la nomination de Selma Alami.

A propos de Nexans

Nexans est l’un des principaux moteurs de la transition mondiale vers un avenir énergétique plus connecté et durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne de l’énergie à la vie en mettant à la disposition de ses clients des technologies de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, Nexans offre à ses clients des services complets qui s’appuient sur les technologies numériques afin d’optimiser les performances et l’efficacité de leurs infrastructures critiques. Le Groupe conçoit des solutions et services tout au long de la chaîne de valeur dans trois principaux domaines d’activités : Bâtiment & Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation).

La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans a été le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur, notamment Europacable, la NEMA, l’ICF et le CIGRÉ.Fort d’une présence industrielle dans 38 pays et d’activités commerciales dans le monde entier,

Nexans emploie près de 25 000 personnes. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros.

Nexans est cotée sur le compartiment A du marché Euronext Paris en France

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site. www.nexans.com

