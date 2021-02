February 18, 2021 09:49 ET

February 18, 2021 09:49 ET





Arco Vara tütarettevõte Arco Investeeringute AS võitis täna riigimaa oksjoni aadressil Soodi tänav 6 Merimetsa, Kodulahe Kvartalis.

Kinnistu suurus on 5444 m2, kus arendatakse kuni 6500 m2 maapealset elamukinnisvara (brutoehitusmaht). 2021. aastal alustatakse krundi detailplaneeringu koostamisega.

Arco Vara AS-i tegevjuht Miko Niinemäe: “Tegemist on ainulaadse piirkonnaga Tallinnas, kus on meri, mets ja rand elanikel peopesal. Kodulahe projekti kiire müügitempo näitab, et suudame pakkuda puhkust linnamürast, kesklinna läheduses ja kvaliteetselt.”