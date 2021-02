GTT - Résultats annuels 2020



Une excellente performance et des objectifs atteints

Faits marquants 2020

Carnet de commandes à un niveau élevé sur l’activité principale

Deux acquisitions en renfort de l’activité Smart shipping

Entrée sur le marché des électrolyseurs pour la production d’hydrogène vert

Nouveaux contrats de services aux armateurs

Objectifs 2020 atteints

Chiffre d’affaires consolidé de 396,4 millions d’euros

EBITDA consolidé de 242,7 millions d’euros

Dividende proposé de 4,29 euros par action1 (contre 3,25 euros en 2019)



Paris, le 18 février 2021 - GTT (Gaztransport & Technigaz), société de technologie et d’ingénierie, spécialiste des systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié, annonce ses résultats pour l’exercice 2020.

Philippe Berterottière, Président-Directeur Général de GTT, a commenté : « Avec 51 commandes enregistrées en 2020, tous segments confondus, l’année s’est révélée particulièrement dynamique sur le plan commercial. La demande de GNL poursuit sa tendance haussière, tirée par les pays asiatiques. Au-delà des 41 commandes de méthaniers, GTT a de nouveau démontré, avec les commandes d’éthaniers, de FSRU, de FSU et de réservoirs terrestres, sa capacité à couvrir l’ensemble de la chaine de valeur du transport et du stockage de gaz liquéfié.

Après trois années marquées par de nombreux succès commerciaux, notre carnet de commandes se situe à un niveau élevé. Les commandes de 2020 portent, pour la plupart, sur un horizon de temps élargi qui offre à GTT une visibilité plus longue, jusqu’en 2025.

Dans le domaine du GNL carburant, GTT n’enregistre pas de commandes en 2020, en raison notamment du faible nombre de constructions de nouveaux navires. En revanche, les premiers navires de CMA CGM propulsés au GNL ont été livrés ; ils constitueront les nouveaux fleurons de la marine marchande. Je rappelle que l’adoption du GNL carburant par les navires marchands est d’une importance cruciale dans la perspective de réduction des émissions de CO 2 , puisque ce carburant permet de réduire immédiatement ces dernières de 20 à 25% et d’éliminer l’essentiel des autres émissions polluantes, en particulier les oxydes de soufre et les particules fines.

2020 a été une année dynamique sur le plan de la croissance externe pour GTT, avec l’acquisition de Marorka, une société islandaise spécialisée dans le Smart Shipping et celle de OSE Engineering dans le domaine de l’intelligence artificielle. Ces acquisitions s’inscrivent dans notre stratégie digitale qui vise également à rendre le transport maritime plus propre.

En octobre 2020, GTT a également acquis Areva H2Gen, rebaptisée Elogen, une société spécialisée dans la conception et l’assemblage d’électrolyseurs pour la production d’hydrogène vert. Cette opération confirme l’engagement de GTT en faveur de la transition énergétique et environnementale.

Nos performances financières sont en ligne avec les objectifs que nous nous étions fixés en février 2020, avant la crise du COVID. Le chiffre d’affaires réalisé en 2020 affiche une forte hausse de 38 % par rapport à 2019, lequel était déjà en progression de 17% par rapport à 2018. Cette performance est le fruit du niveau particulièrement important de commandes obtenues en 2018 et 2019. L’EBITDA 2020 affiche une forte hausse de 39%.

La croissance de nos activités et le développement de nouveaux projets ont amené GTT à recruter de nouveaux talents, notamment dans les domaines de l’innovation, la R&D et les systèmes d’information. Ces recrutements viennent soutenir la croissance du Groupe et préparent l’avenir.

En ce qui concerne nos perspectives pour l’année en cours, compte tenu de l’étalement du carnet de commandes, mais aussi des renforcements d’effectifs et des coûts associés, nous estimons que le chiffre d’affaires consolidé 2021 devrait se situer dans une fourchette de 285 à 315 millions d’euros, l’EBITDA consolidé dans une fourchette de 150 à 170 millions d’euros, et nous maintenons notre engagement à distribuer, pour l’exercice 2021, un minimum de 80% de notre résultat net2. »

Evolution des activités

En 2020, GTT a montré sa capacité à couvrir l’ensemble de la chaine de valeur du transport et du stockage de gaz liquéfié, avec un nombre important de commandes de méthaniers assorti de commandes emblématiques dans le domaine des éthaniers de grande capacité, des FSU, FSRU et réservoirs terrestres.

- Des commandes de méthaniers qui se maintiennent à des niveaux élevés

Au cours de l’exercice 2020, l’activité commerciale de GTT a été marquée par de nombreux succès, en particulier dans le domaine des méthaniers. Aux 12 commandes de méthaniers enregistrées au cours du premier semestre, se sont ajoutées 29 commandes au second semestre 2020. La livraison de ces 41 méthaniers interviendra entre 2022 et 2025.

A noter, parmi ces commandes, celles de deux méthaniers de moyenne capacité pour le compte de l’armateur "K" LINE destinés au marché chinois, et de 15 méthaniers brise-glace consécutives à la signature fin juin 2020 d’un contrat de licence et d’assistance technique (TALA) avec le chantier russe Zvezda Shipbuilding Complex (Zvezda).

- Nouvelles commandes de 4 éthaniers de dernière génération

En septembre 2020, la technologie à membranes de GTT a été choisie pour la conception de quatre éthaniers de grande capacité (98 000 m3), construits par les chantiers navals coréens Hyundai Heavy Industries (HHI) et Samsung Heavy Industries (SHI). Cela fait suite à une commande de 6 éthaniers un an auparavant.

Conçus pour un usage multi-gaz, c'est-à-dire pour le transport de l’éthane ainsi que de plusieurs autres types de gaz, comme le propylène, le GPL et l'éthylène, ces navires seront également « LNG ready » offrant ainsi la possibilité de contenir du GNL à l'avenir, sans avoir à convertir les cuves du navire.

- Une année également marquée par la diversification des commandes sur toute la chaîne du GNL

Début juin 2020, GTT a reçu une commande de la part du chantier coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) portant sur l’équipement d’une unité de stockage et de regazéification (FSRU) pour le compte de l’armateur japonais Mitsui OSK Lines Ltd. (MOL). Ce FSRU d’une capacité de 263 000 m3 sera positionné à Wilhelmshaven en Allemagne.

En juin 2020, GTT a reçu une commande de la société China Huanqiu Contracting & Engineering Co. Ltd. (HQC) pour la conception de deux réservoirs de stockage membrane de GNL, équipés de la technologie GST® développée par GTT. D’une capacité de 220 000 m3 chacun, ce seront les plus grands réservoirs de stockage terrestre en Chine. Ils seront situés dans la zone industrielle sud du port de Tianjin en Chine.

Fin juin 2020, GTT a reçu une commande de la part du chantier coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) portant sur la conception des cuves de deux unités flottantes de stockage GNL (FSU), les plus grandes unités jamais construites (361 600 m3), pour le compte de la société russe GTLK. Ces deux FSU contribueront aux projets Yamal et Arctic LNG 2 du producteur russe de GNL Novatek.

GTT a reçu fin juin également une commande de la part de la société China Petroleum Engineering and Construction Corp. North China Company (CPECCNC), pour la conception d'un réservoir terrestre de stockage membrane de GNL qui intégrera la technologie GST® de GTT. D’une capacité de 29 000 m3, ce réservoir est destiné au projet Heijan LNG Peak shaving, situé dans la province chinoise de Hebei.

- Contrat avec le département de la défense américain

En septembre 2020, GTT North America a obtenu, par le Département de la Défense des Etats-Unis, un contrat relatif à l’installation de stockage de carburant en vrac de Red Hill, une base militaire de stockage de carburant située près d’Honolulu, à Hawaï. Cet accord vise à développer une solution permettant d’améliorer les réservoirs existants en doublant la paroi de confinement.

- Quatre nouveaux contrats de prestations de services avec des armateurs

Le Groupe propose aux armateurs des contrats-cadre intégrant une large gamme de services relatifs à l’exploitation et la maintenance des navires équipés de systèmes GTT.

En février 2020, GTT a signé avec le Groupe CMA CGM, un contrat de prestations de services et d’assistance pour la mise en service, l’exploitation et la maintenance de ses futurs porte-conteneurs géants propulsés au GNL et équipés des technologies de confinement à membrane GTT. La prestation de GTT prévoit notamment la formation des équipages de la flotte de CMA CGM grâce à la mise à disposition du simulateur de formation G-Sim®, spécialement adapté pour répliquer les opérations de GNL des navires CMA CGM.

En mars 2020, GTT a annoncé la signature d’un contrat-cadre de prestations de services entre sa filiale GTT North America et l’armateur Excelerate Energy. GTT assistera Excelerate Technical Management – ETM, pour la maintenance et l’exploitation de 9 FSRU équipés de la technologie NO96. Cet accord prévoit une assistance technique sur site des équipes GTT durant les inspections, la maintenance, les réparations, les opérations et l’ingénierie, ainsi que l’accès à la hotline d’urgence HEARS®.

En juillet 2020, GTT a signé un contrat-cadre de prestations de services avec l’armateur norvégien Knutsen OAS Shipping AS. Ce nouveau contrat couvre une flotte de 17 navires à l’horizon 2022 (12 actuellement en service et 5 en construction), tous équipés des technologies Mark III Flex ou NO96, développées par GTT. GTT assistera Knutsen pour la maintenance et l’exploitation des navires. Knutsen bénéficiera également d’un accès à la hotline d’urgence HEARS®.

Fin juillet 2020, GTT a annoncé la signature d’un nouveau contrat-cadre de prestations de service avec Fleet management, basée à Hong-Kong, pour le suivi de la construction, la maintenance et l’exploitation des navires sous gestion. Fleet Management supervise actuellement la construction de la nouvelle génération d’éthaniers de très grande capacité en Corée.

Développement des technologies

Début 2021, GTT a reçu une approbation de principe de la part des sociétés de classification bureau Veritas et DNV GL pour l’application de son système de confinement NO96 sur les cuves des très grands porte-conteneurs. Grâce à ces approbations, la technologie GTT destinée aux réservoirs GNL des très grands porte-conteneurs franchit une nouvelle étape.

Le 15 février 2021, GTT a obtenu deux approbations de principe de la part de Bureau Veritas. La première approbation porte sur le caractère « NH3 Ready » des cuves à membranes Mark III. La seconde approbation porte sur la pression de design élevée à « 1 barg » pour les applications GNL carburant telles que les grands porte-conteneurs. Ces approbations démontrent la capacité de GTT à proposer aux armateurs une solution flexible et à l’épreuve du temps leur permettant de sécuriser leur investissement face aux évolutions de la chaîne d’approvisionnement et de la réglementation environnementale.

Acquisitions ciblées

GTT a réalisé 3 acquisitions en 2020 :

La société Marorka en février 2020. Basée en Islande et spécialisée dans le Smart Shipping, cette société conçoit des systèmes de reporting opérationnel et d’optimisation de la performance énergétique des navires, permettant de réduire ainsi leur empreinte environnementale. Cette société offre une bonne complémentarité avec Ascenz, société singapourienne acquise en 2018.

La société OSE Engineering en juillet 2020. Basée en France, cette société est spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée au transport. Cette acquisition complète l’expertise du Groupe en modélisation de systèmes complexes, permettant d’optimiser les processus d’ingénierie.

Areva H2Gen, renommée Elogen, en octobre 2020. Leader français de l’électrolyse PEM, cette société est spécialisée dans la conception et l’assemblage d’électrolyseurs destinés à la production de l’hydrogène vert. Elogen utilise la technologie à membrane échangeuse de protons (dite « PEM » pour Proton Exchange Membrane). Elle est la seule entreprise qui fabrique des électrolyseurs en France.

Le marché de l’hydrogène vert connait aujourd’hui un développement rapide, notamment sous l’impulsion des grands énergéticiens qui souhaitent proposer à leurs clients des solutions décarbonées et de nombreux plans de développement nationaux, ainsi que d’un plan européen annoncé en juillet 2020.

Cette opération permet à GTT d’enrichir son portefeuille technologique par une expertise dans l’hydrogène vert, composante incontournable du mix énergétique des prochaines décennies. L’acquisition d’Elogen confirme la volonté de GTT de continuer de développer des technologies de pointe pour une meilleure efficacité énergétique. Elle est parfaitement en phase avec la stratégie de développement de GTT qui s’appuie sur des relais de croissance lui permettant de valoriser sa maîtrise du développement technologique, son savoir-faire dans les procédés de manipulation du gaz et sa connaissance des acteurs de la production et du transport de l’énergie.

En 2021, Elogen vise un chiffre d’affaires 6 millions d’euros avec un EBITDA en perte.

Elogen a pour ambition d’atteindre un seuil de rentabilité en termes d’EBITDA au plus tard en 2025 et de commercialiser plus de 400 MW de capacité d’électrolyse par an d'ici la fin de la décennie.

- Financées sur la trésorerie de GTT, ces acquisitions représentent un montant de 8 millions d’euros.

Politique ESG : ambition Net Zéro à l'horizon 2025

En 2020, GTT a engagé une démarche structurée pour définir ses ambitions en matière de décarbonation, à la fois sur son propre périmètre d'émissions, et sur la chaîne de valeur du transport maritime à travers ses nouvelles offres de produits et services.

Sur son propre périmètre, GTT a défini une ambition Net Zéro à l'horizon 2025 : le Groupe réduira ses émissions de GES (environ 5 000 tonnes de CO2eq en 2019) suivant une trajectoire de 1,5° C selon le cadre de la Science-Based Targets Initiative (SBTI). Un ensemble d'actions à mettre en œuvre d'ici trois ans a d’ores et déjà été identifié pour réduire les émissions et intégré au business plan. Ces actions combinent amélioration de l’efficacité énergétique, passage à des sources d’énergie bas-carbone, conversion de flotte de véhicules et modification des pratiques de déplacement professionnel.

Concernant la chaîne de valeur du transport maritime d'énergie, GTT a pour ambition d'aider ses clients et acteurs de l'industrie à atteindre l'objectif de l'OMI de réduire de moitié les émissions de GES du transport maritime international d'ici 2050 (aujourd'hui environ 900 millions de tonnes de CO2eq). Par ailleurs, l’acquisition d’Elogen participe à la diversification de GTT dans les vecteurs énergétiques bas carbone.

Carnet de commandes

Depuis le 1er janvier 2020, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, qui comptait alors 133 unités, a évolué de la façon suivante :

Commandes 41 méthaniers, dont 2 de taille moyenne 4 éthaniers 1 FSRU 2 FSU 3 réservoirs terrestres, dont 1 de petite taille

Livraisons 32 méthaniers 1 éthanier 3 FSRU 1 FLNG







Au 31 décembre 2020, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s’établit ainsi à 147 unités, dont :

122 méthaniers

9 éthaniers

4 FSRU

2 FSU

1 FLNG

3 GBS

6 réservoirs terrestres

En ce qui concerne le GNL carburant, avec les livraisons d’un navire avitailleur et des quatre premiers porte-conteneurs géants de CMA CGM, le nombre de navires en commande au 31 décembre 2020 s’élève à 14 unités.

Evolution du chiffre d’affaires consolidé 2020

(en milliers d'euros) 2019 2020 Var. Chiffre d'affaires 288 224 396 374 +37,5% Dont nouvelles constructions 273 353 381 677 +39,6% Dont services 14 871 14 697 -1,2%

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 396,4 millions d’euros en 2020, par rapport à 288,2 millions d’euros en 2019, soit une hausse de 37,5% sur la période.

·Le chiffre d’affaires lié aux constructions neuves s’établit à 381,7 millions d’euros, en forte hausse de 39,6% par rapport à l’an passé, celui-ci bénéficiant notamment du flux de commandes enregistrées en 2018 et 2019. Les redevances méthaniers et éthaniers augmentent de 47,2% à 340,0 millions d’euros, tandis que celles des FSRU diminuent de 4,3% à 24,2 millions d’euros. Le chiffre d’affaires relatif aux FLNG, aux réservoirs terrestres, aux GBS et au GNL carburant représente un montant global de 17,5 millions d’euros, en progression de 2,4 % grâce à la hausse du chiffre d’affaires lié aux GBS, qui atteint 2,9 millions d’euros, alors que le chiffre d’affaires lié au GNL carburant est quasiment stable à 9,6 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires lié aux services affiche une légère baisse de 1,2% par rapport à 2019 en raison de la forte baisse des activités de maintenance et d’intervention sur les navires en opération pendant la crise du Covid. A noter toutefois, la progression des prestations d’homologation de fournisseurs et des études d’ingénierie d’avant-projet.





Analyse du compte de résultat consolidé 2020

(en milliers d'euros ; résultat par action en euros) 2019 2020 Var. Chiffre d'affaires 288 224 396 374 +37,5% Résultat opérationnel avant amortissement sur immobilisations (EBITDA3) 174 318 242 656 +39,2% Marge d’EBITDA (sur chiffre d’affaires, %) 60,5% 61,2% Résultat opérationnel (EBIT) 170 033 236 314 +39,0% Marge d’EBIT (sur chiffre d’affaires, %) 59,0% 59,6% Résultat net 143 353 198 862 +38,7% Marge nette (sur chiffre d’affaires, %) 49,7% 50,2% Résultat net par action4 (en euros) 3,87 5,36

En 2020, le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA) a atteint 242,7 millions d’euros, en hausse de 39,2% par rapport à 2019. Cette évolution s’explique principalement par la progression de 26% des achats consommés, des charges externes et des charges de personnel, en lien avec le niveau élevé de commandes de l’activité principale et l’intensification des projets de recherche et développement et de l’activité brevets, ainsi que des projets informatiques de développement de logiciels.

Le résultat net atteint 198,9 millions d’euros sur l’exercice 2020, en hausse de 38,7% par rapport à l’année précédente.

Autres données financières consolidées 2020

(en milliers d'euros) 2019 2020 Var. Dépenses d’investissements

(y compris acquisitions) (9 021) (21 780) +41,4% Dividendes payés (121 980) (157 569) +29,2% Situation de trésorerie 169 016 141 744 -16,1%

Au 31 décembre 2020, GTT disposait d’une situation de trésorerie nette positive de 141,7 millions d’euros, en baisse de 16,1% par rapport au 31 décembre 2020. Dans un contexte d’accroissement de l’activité, cette diminution s’explique principalement par l’augmentation des dividendes payés, la croissance des dépenses d’investissements et l’augmentation du besoin en fond de roulement.

Dividende au titre de l’exercice 2020

Le Conseil d’Administration du 18 février 2021, après avoir arrêté les comptes, a décidé de proposer la distribution d’un dividende de 4,29 euros par action au titre de l’exercice 2020. Payable en numéraire, ce dividende sera soumis l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 27 mai 2021. Un acompte sur dividende d’un montant de 2,50 euros par action ayant déjà été versé le 5 novembre 2020 (selon la décision du Conseil d’Administration du 29 juillet 2020), le paiement en numéraire du solde du dividende, d’un montant de 1,79 euro par action, interviendra le 3 juin 2021 (détachement du solde du dividende le 1er juin 2021). Ce dividende proposé correspond à un taux de distribution de 80% du résultat net consolidé.

Par ailleurs, un acompte sur dividende au titre de l’exercice 2021 devrait être versé en novembre 2021.

Perspectives

Après trois années marquées par de nombreux succès commerciaux, le carnet de commandes de l’activité principale se situe à un niveau élevé (147 unités). A la différence des deux années précédentes, les commandes de 2020 portent, pour la plupart, sur un horizon de temps élargi qui offre à GTT une visibilité jusqu’en 2025. Ces commandes ne génèreront pas un chiffre d’affaires additionnel significatif en 2021.

Le carnet de commandes au 31 décembre 2020 correspond à un chiffre d’affaires de 640 millions d’euros sur la période 2021 – 20255, réparti en fonction des calendriers de construction des navires de la manière suivante6 : 267 millions d’euros en 2021, 213 millions d’euros en 2022, 108 millions d’euros en 2023, 39 millions d’euros en 2024 et 13 millions en 2025.

Par ailleurs, comme annoncé précédemment, pour soutenir la croissance et préparer l’avenir, le Groupe a poursuivi ses efforts de recherche et développement, de dépôts de brevets7, mais aussi de développement informatique, qui se traduisent par des augmentations d’effectifs et des charges associées.

Sur la base de ces éléments, le Groupe annonce les objectifs 2021 suivants :

un objectif de chiffre d’affaires consolidé 2021 dans une fourchette de 285 à 315 millions d’euros,

un objectif d’EBITDA 8 consolidé 2021 dans une fourchette de 150 à 170 millions d’euros,

consolidé 2021 dans une fourchette de 150 à 170 millions d’euros, un objectif de distribution, au titre de l’exercice 2021, d’un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé9.

Décision de l’Autorité de la concurrence coréenne

En novembre 2020, l’Autorité de la concurrence coréenne (Korea Fair Trade Commission ou « KFTC ») a conclu que certaines pratiques commerciales de GTT enfreignent les règles de la concurrence coréenne depuis 2016, et a demandé à GTT de permettre aux chantiers navals coréens qui en feraient la demande, d’effectuer tout ou partie des services d’assistance technique actuellement inclus dans la licence de technologie. La KFTC a également prononcé une amende administrative d’environ 9,5 millions d’euros.

GTT conteste les fondements de cette décision et en a fait appel auprès de la Haute Cour de Séoul le 31 décembre 2020. L’appel a été assorti d’une demande d’effet suspensif de la décision de la KFTC.

Le 6 janvier 2021, la Haute Cour de Séoul a décidé de suspendre les effets de la décision de la KFTC. Cette décision favorable à GTT est actuellement en cours de revue par la Cour Suprême de Corée, à la suite de l’appel interjeté par la KFTC en date du 14 janvier 2021.





COVID-19

Santé des collaborateurs GTT et de leurs familles

Aucun cas sévère n’a été recensé et GTT poursuit la stricte application des préconisations des autorités sanitaires et leur mise à jour régulière en fonction de l’évolution de la situation.

Fonctionnement du Groupe

Au siège social, le télétravail est privilégié pour l’ensemble des salariés, en particulier pour les salariés à risque ou proches d’une personne à risque. Certaines dérogations sont admises en fonction des contraintes professionnelles ou personnelles.

Dans les filiales et pour les salariés détachés, GTT met en œuvre une politique identique à celle du siège, sous réserve des directives locales.

Principaux risques

Pour GTT, le risque principal de l’épidémie de coronavirus consiste en d’éventuels retards dans le calendrier de construction des navires, pouvant conduire à un décalage dans la reconnaissance du chiffre d’affaires d’un exercice à l’autre.

Les risques liés à l’impact de l’épidémie sur l’économie mondiale, et plus particulièrement sur le marché du GNL, restent à ce jour difficiles à apprécier. Le Groupe rappelle cependant que le marché du GNL est principalement fondé sur des financements et des perspectives de long terme.

Les activités principales de GTT fonctionnent donc normalement, en dépit d’un contexte particulièrement difficile. Le Groupe surveille attentivement les changements qui pourraient affecter les marchés sur lesquels il opère.

***





Présentation des résultats de l’exercice 2020

Philippe Berterottière, Président-Directeur général, Eric Dehouck, Directeur général adjoint, et Marc Haestier, Directeur administratif et financier, commenteront les résultats annuels de GTT et répondront aux questions de la communauté financière à l’occasion d’une conférence téléphonique en anglais qui se tiendra vendredi 19 février 2021, à 8h30, heure de Paris.

Cette conférence sera retransmise en direct sur le site Internet de GTT ( www.gtt.fr /finance ).

Pour participer par téléphone, vous devrez composer l’un des numéros suivants environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence :

• France : + 33 1 76 70 07 94

• Royaume-Uni : + 44 20 7192 8000

• Etats-Unis : + 1 631 510 7495

Code de confirmation : 7262989

Le document de présentation sera disponible sur le site internet le 19 février 2021 à 8h30.

Agenda financier

Activité du premier trimestre 2021 : le 19 avril 2021 (après clôture de bourse)

Assemblée générale des actionnaires : le 27 mai 2021

Paiement du solde du dividende (1,79 euro par action) au titre de l’exercice 2020 : le 3 juin 2021

Publication des résultats semestriels 2021 : le 28 juillet 2021 (après clôture de bourse)

Activité du troisième trimestre 2021 : le 28 octobre 2021 (après clôture de bourse)

A propos de GTT

GTT (Gaztransport & Technigaz) est une société d’ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Depuis plus de 50 ans, GTT entretient des relations de confiance avec l’ensemble des acteurs de l’industrie du gaz liquéfié (chantiers navals, armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de classification). La société conçoit et commercialise des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l’utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu’une large gamme de services.

GTT est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

INFORMATION

Les procédures d’audit sur les comptes annuels IFRS ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis avant le dépôt du document d’enregistrement universel auprès de l’AMF prévu fin avril 2021.

Avertissement important

Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par GTT. La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction de GTT estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GTT sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GTT qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GTT auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de risques » du document de référence de GTT déposé auprès de l’AMF le 27 avril 2020, et du rapport financier semestriel mis à disposition le 29 juillet 2020. L’attention des investisseurs et des porteurs de titres GTT est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur GTT.





Annexes (états financiers consolidés IFRS)

Annexe 1 : Bilan consolidé

En milliers d'euros 31 décembre 201910 31 décembre 2020 Immobilisations incorporelles 2 757 4 891 Goodwill 4 291 15 365 Immobilisations corporelles 20 198 29 170 Actifs financiers non courants 5 084 4 833 Impôts différés actifs 3 031 3 485 Actifs non courants 35 360 57 744 Stocks 10 854 10 653 Clients 83 392 103 822 Créance d'impôts exigibles 41 771 41 633 Autres actifs courants 8 496 9 215 Actifs financiers courants 16 43 Trésorerie et équivalents 169 016 141 744 Actifs courants 313 545 307 110 TOTAL DE L'ACTIF 348 905 364 854





En milliers d'euros 31 décembre 201910 31 décembre 2020 Capital 371 371 Primes liées au capital 2 932 2 932 Actions autodétenues (11) (110) Réserves 55 614 42 253 Résultat net 143 377 198 878 Capitaux propres - part du Groupe 202 284 244 324 Capitaux propres - part revenant aux intérêts non contrôlés (3) (7) Capitaux propres d'ensemble 202 280 244 317 Provisions - part non courante 5 001 15 167 Passifs financiers - part non courante 2 089 5 229 Impôts différés passifs 120 100 Passifs non courants 7 210 20 496 Provisions - part courante 1 583 4 170 Fournisseurs 16 791 18 160 Dettes d'impôts exigibles 6 192 3 044 Passifs financiers courants 16 856 Autres passifs courants 114 832 73 813 Passifs courants 139 414 100 042 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 348 905 364 854







Annexe 2 : Compte de résultat consolidé

En milliers d'euros 31 décembre 2019 31 décembre 2020 Produits des activités ordinaires 288 224 396 374 Achats consommés (7 102) (8 703) Charges externes (53 924) (68 472) Charges de personnel (51 623) (64 885) Impôts et taxes (5 128) (6 390) Dotations nettes aux amortissements et provisions (4 348) (16 801) Autres produits et charges opérationnels 4 209 5 684 Dépréciations suite aux tests de valeur (276) (494) Résultat opérationnel 170 033 236 314 Résultat financier 124 (203) Résultat avant impôt 170 157 236 111 Impôts sur les résultats (26 804) (37 249) Résultat net 143 353 198 862 Résultat net part du Groupe 143 377 198 878 Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle (25) (16) Résultat net de base par action (en euros) 3,87 5,36 Résultat net dilué par action (en euros) 3,85 5,34 Nombre moyen d'actions en circulation 37 069 480 37 071 013 Nombre d'actions dilué 37 197 480 37 226 434





En milliers d'euros 31 décembre 2019 31 décembre 2020 Résultat net 143 353 198 862 Eléments non recyclables en résultat Gains et pertes actuariels Montant brut (1 731) (46) Impôts différés 203 5 Montant net d'impôt (1 528) (41) Eléments recyclables en résultat Ecarts de conversion 65 (151) Total des autres éléments du résultat global (1 463) (192) RESULTAT GLOBAL 141 890 198 670







Annexe 3 : Flux de trésorerie consolidés

(En milliers d'euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2020 Résultat de la société 143 353 198 862 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie : Dotations (Reprises) amortissements, provisions, dépréciations 1 599 16 707 Valeur nette comptables des immobilisations corporelles et incorporelles cédées 7 - Charges (Produits) financiers (124) 203 Charge (Produit) d'impôt de l'exercice 26 804 37 249 Paiements par remise d'actions 2 255 2 557 Marge brute d'autofinancement 173 894 255 578 Impôt de l'exercice décaissé (35 220) (39 906) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité : - Stocks et en cours (3 460) 691 - Créances clients et comptes rattachés 12 612 (18 689) - Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 371 3 733 - Autres actifs et passifs opérationnels (24 880) (47 773) Flux net de trésorerie généré par l'activité (Total I) 128 317 153 633 Opérations d'investissement Acquisition d'immobilisations (9 021) (13 738) Cession d'immobilisations Prise de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie acquis (0) (8 042) Investissements financiers (1 904) (1) Cessions d'actifs financiers - 172 Actions auto détenues 585 (1 563) Variation des autres immobilisations financières 13 (7) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (Total II) (10 327) (23 178) Opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires (121 980) (157 569) Remboursement de dettes financières (65) (2 162) Augmentation de dettes financières 10 2 274 Intérêts décaissés (54) (154) Intérêts reçus 245 326 Variation des concours bancaires (273) - Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (Total III) (122 118) (157 284) Incidence des variations de cours des devises (IV) (37) (444) Variation de trésorerie (I+II+III+IV) (4 164) (27 274) Trésorerie d'ouverture 173 179 169 016 Trésorerie de clôture 169 016 141 744 Variation de trésorerie (4 163) (27 274)

Annexe 4 : Répartition du chiffre d’affaires consolidé

(en milliers d'euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2020 % Chiffre d'affaires 288 224 396 374 37,5% Dont nouvelles constructions (royalties) 273 353 381 677 39,6% Méthaniers / éthaniers 230 961 339 967 47,2% FSRU 25 264 24 170 -4,3% FLNG 4 986 4 014 -19,5% Réservoirs terrestres 1 955 1 073 -45,1% GBS 533 2 871 438,7% Navires propulsés au GNL 9 654 9 582 -0,7% Dont services 14 871 14 697 -1,2%

Annexe 5 : Estimation de commandes à 10 ans

En unités Estimations commandes (1) Méthaniers 290-320 Ethaniers 25-40 FSRU 10-20 FLNG <5 Réservoirs terrestres et sous-marins (GBS) 25-30

(1) Période 2021-2030. La Société rappelle que le nombre de nouvelles commandes peut faire l’objet de fortes variations d’un trimestre à l’autre, voire d’une année sur l’autre, sans pour autant que soient remis en cause les fondamentaux sur lesquels repose son modèle économique.







1 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale du 27 mai 2021

2 Résultat net consolidé, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale et du montant de réserves distribuables dans les comptes sociaux de GTT SA .

3 L’EBITDA correspond à l’EBIT auquel s’ajoutent les dotations aux amortissements sur immobilisations et les dépréciations d’actifs de tests de valeur liées aux dites immobilisations, en normes IFRS.

4 Le résultat net par action a été calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation, soit 37 069 480 actions au 31 décembre 2019 et 37 071 013 actions au 31 décembre 2020.

5 Redevances tirées de l’activité principale, c’est-à-dire hors GNL carburant et hors services, selon les normes IFRS 15.

6 Sous réserve de reports ou annulations significatifs de commandes.

7 GTT, première ETI française en nombre de brevets publiés par l’INPI en 2019.

8 L’EBITDA correspond à l’EBIT auquel s’ajoutent les dotations aux amortissements sur immobilisations et les dépréciations d’actifs de tests de valeur liées aux dites immobilisations, en normes IFRS.

9 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale et du résultat net distribuable dans les comptes sociaux de GTT SA.

10 En 2020, il a été décidé que les produits constatés d'avance et les factures à établir constatés à l'avancement du chantier pour chaque navire d'une série seraient désormais compensés au sein de cette même série pour ne faire apparaître qu'une position nette à l'actif ou au passif. Les comptes 2019 ont été retraités en conséquence.





