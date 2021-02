Antoine Leccia, Président du Directoire d’AdVini :

« Le marché mondial du vin a été impacté massivement en 2020, comme jamais au cours des dernières décennies : La taxe TRUMP appliquée sur les vins Français a stoppé net nos exportations aux USA, la Chine a basculé massivement ses importations sur des vins Australiens et Chiliens exempts de taxe, et enfin la pandémie a imposé la fermeture de tous les bars, restaurants et hôtels dans le monde ainsi que la mise à l’arrêt du Travel-Retail. Dans ce contexte, la protection de tous nos collaborateurs, tant sur le plan sanitaire qu’économique, le soutien à nos clients et la poursuite de l’activité sans discontinuité ont permis de maintenir le cap, résister à cette crise majeure, limiter l’impact sur nos performances et montrer ainsi la résilience de notre modèle. Une année 2020 à mettre entre parenthèse pour repartir avec détermination vers la croissance et l’amélioration des résultats, je l’espère, dans le courant de l’année 2021 »

Chiffre d'affaires consolidé (M€) 2020 2019 Vins Services Total Vins Services Total Var.

en M€ 1er semestre 119,7 1,9 121,6 128,0 2,5 130,5 -8,9 2ème semestre 124,6 1,7 125,4 133,9 2,2 136,1 -10,7 TOTAL CA 244,3 3,6 247,9 261,9 4,7 266,6 -18,7

Activité :

Le chiffre d’affaires d’AdVini s’établit au 31 décembre 2020 à 248 millions d’euros, en baisse de 6% à périmètre et change constants (pcc), et de 7,1% en données publiées par rapport au 31 décembre 2019.

L’activité Export affiche un net repli à -10% qui s’est accentué lors du dernier trimestre 2020 avec l’arrêt total du circuit CHR Européen de même qu’en France (-40%). Les marchés du Retail (Grande distribution et hard-discount) compensent en partie la baisse d’activité en volume sur les produits de service (+6.3%) avec toutefois des marges plus faibles que celles générées par nos maisons de vins et vignobles.

Enfin, les monopoles scandinaves et canadiens, ainsi que le UK sont restés captifs grâce à la récupération d’une partie de la clientèle mais également avec un effet plus en volume qu’en valeur.

Enfin, les ventes de vins d’origine Afrique du Sud reculent, de 7% à change constant et de 20% en données publiées, en raison des lock-down successifs et des interdictions de vente d’alcool imposées dans le pays dans le contexte COVID.

Perspectives 2021

AdVini s’attend à une reprise progressive des conditions de marché en 2021 et 2022 pour sortir de la parenthèse Covid-19, avec ses équipes et une organisation en ligne pour lancer son nouveau plan de développement ORBIS 2023 dont les contours seront dévoilés lors de la prochaine présentation des comptes annuels.

Prochaine publication : le communiqué sur les résultats 2020 sera publié le 24 mars 2021 (après bourse).

A propos d’AdVini

Avec 2.235 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L’Oratoire des Papes à Châteauneuf du Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, La Maison Champy et son Domaine Laleure-Piot en Bourgogne en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, Rigal et Château de Chambert à Cahors, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L’Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate, et Maison du Cap.

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance qui leur permettent d’être exportées dans 106 pays.

Vos contacts pour plus d’informations :

AdVini

Antoine Leccia / Olivier Tichit

Tél. : 04.67.88.80.00

olivier.tichit@advini.com

