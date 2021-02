February 19, 2021 02:15 ET

February 19, 2021 02:15 ET

Vaisala Oyj

Pörssitiedote

19.2.2021 klo 9.15

Vaisalan vuoden 2020 palkitsemisraportti on julkaistu

Vaisala Oyj on tänään julkaissut vuoden 2020 palkitsemisraportin. Raportti on luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat .





Lisätietoja

Mari Heusala, henkilöstöjohtaja

Puh. 040 593 5951

Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi

Liite