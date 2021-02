Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 19.2.2021 klo 10.00



Rovio Entertainment käynnistää 23.1.2020 perustetun pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmän uuden ansaintajakson 2021

Rovio Entertainment Oyj:n hallitus päätti vuonna 2020 perustetun suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän toisen ansaintajakson yksityiskohdista. Ansaintajakso kattaa kalenterivuoden 2021 ja sitä seuraa vuoden mittainen odotusjakso. Ansaintajaksoa 2021 tarjotaan avainhenkilöille, mukaan lukien yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.

Ansaintajakson 2021 ansaintakriteerit ovat Rovion myynnin kasvu (%) ja Rovion oikaistu liikevoittomarginaali (%).

Ansaintajakson 2021 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään arviolta 4,420,000 euroa. Ansaintajaksossa ansaittavien osakkeiden määrä saadaan jakamalla ansaintajakson perusteella maksettavien palkkioiden arvo Rovio Entertainment Oyj:n osakkeen vaihdolla painotetulla keskikurssilla 5.2.–5.3.2021. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella allokoitavat palkkiot sisältävät myös rahana maksettavan osuuden.

Rovion rajoitettu osakeohjelma pysyy voimassa 17.5.2018 julkaistun tiedotteen mukaisesti. Vuosina 2019–2020 avainhenkilöille on allokoitu yhteensä noin 500 000 osakeoikeutta, jotka maksetaan viimeistään 2023. Rajoitetussa osakeohjelmassa seuraavan 12 kuukauden aikana allokoitavien osakeoikeuksien arvo on enintään 2,150,000 euroa. Osakeoikeuksien määrä saadaan jakamalla osakeoikeuksien arvo Rovio Entertainment Oyj:n osakkeen vaihdolla painotetulla keskikurssilla 16.4.–14.5.2021. Rajoitetun osakeohjelman perusteella allokoitavat palkkiot sisältävät myös rahana maksettavan osuuden.

